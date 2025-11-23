Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez afirma que respeta y acata la sentencia del TS contra el fiscal general, pero discrepa: "Creo en su inocencia"

El presidente del Gobierno considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto a Álvaro García Ortiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la cumbre del G-20, a 22 de noviembre de 2025, en Johannesburgo (Sudáfrica).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la cumbre del G-20, a 22 de noviembre de 2025, en Johannesburgo (Sudáfrica). / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Pool G20

Redacción / agencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, pero considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.

Sánchez se ha referido por vez primera públicamente, en rueda de prensa en Johannesburgo con motivo de la cumbre del G20, a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el Gobierno respeta la sentencia, aunque no la comparte, y ha defendido que en una democracia se pueda tener esa discrepancia con una decisión del poder judicial.

