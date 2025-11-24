Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Dimite el fiscal general del Estado tras su condena en el Tribunal Supremo: última hora y reacciones

García Ortiz ha renunciado a su cargo cuatro días después de ser condenado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo.

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

May Mariño

Madrid

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dimitido este lunes, después de conocerse el pasado jueves su condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El dictamen del Tribunal Supremo también ordena a García Ortiz indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

