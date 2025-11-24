En Directo
Directo | Dimite el fiscal general del Estado tras su condena en el Tribunal Supremo: última hora y reacciones
García Ortiz ha renunciado a su cargo cuatro días después de ser condenado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dimitido este lunes, después de conocerse el pasado jueves su condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El dictamen del Tribunal Supremo también ordena a García Ortiz indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.
Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:
May Mariño
El Gobierno no garantiza un relevo ‘exprés’ del fiscal general: “Se están valorando distintos candidatos”
En Moncloa no garantizan que el nombramiento del nuevo fiscal general pueda aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes. Fuentes del Ejecutivo lo dejan en el aire, mientras que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha evitado hablar de plazos durante una entrevista en TVE y asegurado que "se están valorando distintos perfiles". Aunque la dimisión de Álvaro García Ortiz se produjo esta misma mañana, el Ejecutivo ya avanzó que activaría el proceso para su relevo tras conocerse la sentencia condenatoria. No obstante, fuentes del Ejecutivo no descartan que el nombre de la persona que quiere el Gobierno para sustituirá Álvaro Ortiz sea elevada al Consejo de Ministros de mañana martes.
Texto de la carta de renuncia de Álvaro García Ortiz
Este es el texto de la carta de renuncia enviada por el fiscal general del Estado, Álvaro Garía Ortiz, al ministro de Justicia, Félix Bolaños:
Estimado Ministro:
El pasado 20 de noviembre fui notificado anticipadamente del fallo condenatorio recaído tras el juicio oral celebrado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Causa Especial 20557/2024).
Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento.
El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad siempre presente en mi mandato- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General. Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española.
Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional.
Por ello, a través de esta carta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 a) y 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, solicito a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de mi mandato como Fiscal General del Estado.
Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para transmitirte un afectuoso saludo.
El fiscal general del Estado presenta su dimisión tras la condena del Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión a través de una carta que ha enviado a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo, según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía.
Sánchez apunta a un recurso ante el Constitucional e insiste en su defensa del fiscal general
Tres días después de la condena contra el fiscal general del Estado, Pedro Sánchez ha roto su silencio y lo ha hecho para defender que sigue creyendo en la inocencia de Álvaro García Ortiz. El presidente del Gobierno ha evitado el choque directo contra el Tribunal Supremo, asegurando en más de una ocasión que "respeta" y "acata" la sentencia, pero sí ha querido mostrar su "discrepancia" por el fallo y ha apuntado a un posible recurso ante el Constitucional. "Respetamos el fallo y lo acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia", ha afirmado en una rueda de prensa desde Johannesburgo, donde se encuentra con motivo de la cumbre del G20. Al mismo tiempo, se ha encomendado a "otras instancias" -en una referencia velada al TC-, que ha asegurado que deberán "dirimir algunos aspectos que pueden ser controvertidos".
El principio acusatorio, la filtración del correo y la nota informativa sobre las mentiras de la pareja de Díaz Ayuso
La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, preguntó durante la instrucción de la causa al juez instructor, Ángel Hurtado, qué delitos se le imputaba. Durante la declaración, el 30 de enero de 2025, de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía de Madrid, Hurtado explicó "su perímetro" de los delitos sujetos a investigación: la filtración del expediente de la empresa Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador; la filtración del correo, el 13 de marzo de 2024, y la nota informativa de la Fiscalía del 14 de marzo para desmentir las versiones difundidas la noche del 13 de marzo por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Pilar Alegría expresa “perplejidad y preocupación” ante la sentencia contra García Ortiz
La portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha mostrado su “perplejidad” y “preocupación” por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una decisión judicial que ha centrado la apertura del comité regional de su partido en Aragón. Alegría ha subrayado que el PSOE es “un partido responsable” y que “esa responsabilidad lógicamente nos lleva a acatar ese fallo judicial, pero con la misma responsabilidad os digo que no compartimos el fallo que se hizo público en el día de ayer y no lo compartimos ni por forma ni por el fondo”. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación ha asegurado que coincide “con muchos ciudadanos de este país, con muchos aragoneses” en el “sentimiento de perplejidad y preocupación” generado por la sentencia.
La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
"Un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él". Así de rotundamente reaccionaron desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en alusión a su pareja, Alberto González Amador, a la hora de valorar la condena de inhabilitación dictada por el Tribunal Supremo contra el aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este análisis parece adelantar una postura activa de los abogados de la pareja de la presidenta madrileña frente a la decisión del alto tribunal, habida cuenta de que ya se ha abierto juicio oral contra el empresario-- por fraude fiscal, falsedad documental, delito contable e integración en organización criminal-- y tiene pendiente otra instrucción por corrupción en los negocios y administración desleal, en la que se trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar comisiones irregulares e ingresos procedentes de Quirón.
Ayuso: "Ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona"
"El 20 de noviembre de 2025 ha sido un día histórico. "Ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un día después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos relativos a su pareja, el empresario Alberto González Amador. (Seguir leyendo)
Cristina Gallardo
¿Revelación de secretos o revelación de datos reservados?
No son dos delitos diferentes, aunque pueda parecerlo. En espera de conocer los argumentos de la sentencia que inhabilita al aún fiscal general del Estado, y que permitirán conocer las razones de los cinco magistrados del tribunal que han decidido condenarle, lo único que se sabe a ciencia cierta es que el fallo aplica un "delito de revelación de datos reservados" del artículo 417.1 del Código Penal. (Seguir leyendo)
Gisela Boada
El PP cree que Sánchez indultará al fiscal general del Estado: "Está construyendo la pedagogía para hacerlo"
El PP sigue apretando las tuercas al Gobierno de Pedro Sánchez, y la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sumado un nuevo argumento para pedir su dimisión. "Proclamó su inocencia, asumió el papel del poder judicial y hoy, la verdadera justicia, la independiente, lo ha condenado", ha declarado Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP. En un acto en Barcelona, rodeado de alcaldes populares, el dirigente del PP ha celebrado que el Supremo haya "parado los pies" a Sánchez y al fiscal general, a quien ha considerado su "cooperador". (Seguir leyendo)
