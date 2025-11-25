Acuerdo para nuevo presidente Comunitat Valenciana
Abascal escuchará “atentamente” el discurso de Pérez Llorca para ver si adquiere los compromisos de Vox
Servimedia
El líder de Vox, Santiago Abascal, explicó este martes que su partido escuchará “atentamente” el discurso de investidura del candidato a la Presidencia de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para ver si adquiere “los compromisos” que su formación desea y de los que “hemos estado hablando estos días”.
Así lo indicó Abascal en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, donde incidió en que si Pérez Llorca, en su discurso del jueves, “de viva voz y ante todos los españoles”, adquiere “los compromisos que nosotros deseamos y de los que hemos estado hablando estos días, nosotros podremos apoyar esa investidura”.
Asimismo, descartó firmar un acuerdo con el PP porque “los papeles firmados” con este partido “suelen convertirse en papeles mojados”. “Preferimos directamente que en boca de ellos se adquieran los compromisos y que se haga con luz y taquígrafos ante todo el mundo y eso es lo que determinará cuál es el sentido de nuestro voto”, sentenció.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, señaló en rueda de prensa desde la Cámara Baja, que el acuerdo que se alcance con PP en la Comunidad Valenciana tiene que ir dirigido “a la reconstrucción” de esta comunidad y esto implica “un rechazo total y frontal a todas las políticas socialistas derivadas del pacto verde”.
Además, Pérez Llorca tendrá que asumir también “una serie de medidas en materia de seguridad, en materia de inmigración” y “en materia de gasto político”. Por tanto, “la responsabilidad va a ser única y exclusivamente del PP, que es quien presenta su candidato y es quien tiene la responsabilidad de sacar adelante un gobierno en la Comunidad Valenciana”.
“Esto se tendrá que ver en el discurso de investidura que haga el candidato a la Presidencia de la Comunidad Valenciana, las palabras no son algo baladí y lo que diga lo tendrá que cumplir. y tendrá que asumir todas estas medidas que nosotros ponemos encima de la mesa”, manifestó Millán.
