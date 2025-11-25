En Directo
Directo | El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: última hora y reacciones
García Ortiz ha renunciado a su cargo cuatro días después de ser condenado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
El Gobierno ha avanzado que propondrá la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado después de la condena y la dimisión de Álvaro García Ortiz. El fiscal saliente, condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, deberá cumplir dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. El dictamen del Tribunal Supremo también ordena a García Ortiz indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.
Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:
Cristina Gallardo / May Mariño
El Gobierno propondrá a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
El Gobierno propondrá la designación de Teresa Peramato como nuevo fiscal general del Estado. Se trata de la cuarta persona que ocupa el cargo de fiscal general nombrada bajo mandato de Pedro Sánchez tras María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. En la designación del fiscal general participan los tres poderes del Estado según establece el artículo 124.4 de la Constitución Española: "El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial".
Mariano Alonso Freire / May Mariño
Feijóo remarca que el nuevo fiscal general debe cumplir con la "idoneidad" del cargo que exige la ley
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aludió este lunes a la renuncia de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado tras ser condenado por parte del Tribunal Supremo. Y sobre la persona que el Gobierno propongan para su sustitución. "El Gobierno no tiene tiempo para ocuparse de las mujeres porque está muy ocupado celebrando a las excarcelaciones de unos y preparándose en carcelaciones de otros", dijo Feijóo durante un un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para el presidente popular, de lo que debería preocuparse el Ejecutivo una vez formalizada la salida de García Ortiz es de que el nuevo fiscal General del Estado sea "un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y que cuente con el aval del Consejo General del del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto". Lee la noticia completa.
May Mariño
Sánchez avanza un relevo del fiscal general “en breve espacio de tiempo” tras presentar su dimisión
Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno ya ha puesto en marcha el mecanismo para el nombramiento de un nuevo fiscal general y que el relevo de Álvaro García Ortiz se producirá “en un breve espacio de tiempo”, aun sin querer confirmar si la propuesta de nombramiento se producirá en el Consejo de Ministros de este martes. En declaraciones a los medios desde Angola, antes de participar este mediodía en la ceremonia de apertura de la Cumbre Unión Africana-Unión Europea, el jefe del Ejecutivo ha valorado que el contenido de la carta de dimisión de Álvaro García Ortiz “refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General del Estado todo este tiempo” para asegurar que, pese a la sentencia condenatoria, “tiene todo mi respeto y consideración”.
Ana Cabanillas
Podemos, contra los "jueces fascistas", exige una reforma judicial
Podemos denuncia el "franquismo" institucional tras la condena a Álvaro García Ortiz, que enmarcan dentro del "lawfare". "La derecha atrincherada en el Poder Judicial y Tribunal Supremo ha dado un paso más", defendió el portavoz del partido, Pablo Fernández. "Lo que están haciendo estos jueces es la mayor amenaza que a día de hoy sufre nuestra democracia", continuó, en rueda de prensa en la sede del partido. "El lawfare, la rebelión frente a las leyes que se aprueban y que no son de su agrado", consideró, "todo lo están haciendo los mismos, esos jueces golpistas". En este punto, apuntó a "un Estado podrido, con reminiscencias franquistas en su poder judicial" y pasó a exigir una serie de reformas: una reforma de la ley orgánica del poder judicial, otra del acceso a la carrera judicial, la revisión de los aforamientos, y la creación de "mayores controles democráticos para la acción de la justicia", además de reclamar el fin de "la impunidad de la que gozan estos jueces fascistas".
Ana Cabanillas
Ernest Urtasun dice que la condena a García Ortiz es una "maniobra" de la judicatura para "interferir" en el ámbito político
Los ministros de Sumar siguen cuestionando la condena al fiscal general del Estado. El titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que es una "maniobra" de la judicatura para "interferir" en el ámbito político. "Maniobras como la ignominiosa condena del fiscal general que pasará a la historia como uno de los intentos más descarados por parte de la judicatura reaccionaria de interferir en la vida política del país", ha denunciado, en un desayuno informativo de Europa Press.
May Mariño
El Gobierno no garantiza un relevo ‘exprés’ del fiscal general: “Se están valorando distintos candidatos”
En Moncloa no garantizan que el nombramiento del nuevo fiscal general pueda aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes. Fuentes del Ejecutivo lo dejan en el aire, mientras que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha evitado hablar de plazos durante una entrevista en TVE y asegurado que "se están valorando distintos perfiles". Aunque la dimisión de Álvaro García Ortiz se produjo esta misma mañana, el Ejecutivo ya avanzó que activaría el proceso para su relevo tras conocerse la sentencia condenatoria. No obstante, fuentes del Ejecutivo no descartan que el nombre de la persona que quiere el Gobierno para sustituirá Álvaro Ortiz sea elevada al Consejo de Ministros de mañana martes.
Texto de la carta de renuncia de Álvaro García Ortiz
Este es el texto de la carta de renuncia enviada por el fiscal general del Estado, Álvaro Garía Ortiz, al ministro de Justicia, Félix Bolaños:
Estimado Ministro:
El pasado 20 de noviembre fui notificado anticipadamente del fallo condenatorio recaído tras el juicio oral celebrado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Causa Especial 20557/2024).
Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento.
El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad siempre presente en mi mandato- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General. Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española.
Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional.
Por ello, a través de esta carta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 a) y 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, solicito a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de mi mandato como Fiscal General del Estado.
Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para transmitirte un afectuoso saludo.
El fiscal general del Estado presenta su dimisión tras la condena del Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión a través de una carta que ha enviado a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo, según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía.
Sánchez apunta a un recurso ante el Constitucional e insiste en su defensa del fiscal general
Tres días después de la condena contra el fiscal general del Estado, Pedro Sánchez ha roto su silencio y lo ha hecho para defender que sigue creyendo en la inocencia de Álvaro García Ortiz. El presidente del Gobierno ha evitado el choque directo contra el Tribunal Supremo, asegurando en más de una ocasión que "respeta" y "acata" la sentencia, pero sí ha querido mostrar su "discrepancia" por el fallo y ha apuntado a un posible recurso ante el Constitucional. "Respetamos el fallo y lo acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia", ha afirmado en una rueda de prensa desde Johannesburgo, donde se encuentra con motivo de la cumbre del G20. Al mismo tiempo, se ha encomendado a "otras instancias" -en una referencia velada al TC-, que ha asegurado que deberán "dirimir algunos aspectos que pueden ser controvertidos".
El principio acusatorio, la filtración del correo y la nota informativa sobre las mentiras de la pareja de Díaz Ayuso
La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, preguntó durante la instrucción de la causa al juez instructor, Ángel Hurtado, qué delitos se le imputaba. Durante la declaración, el 30 de enero de 2025, de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía de Madrid, Hurtado explicó "su perímetro" de los delitos sujetos a investigación: la filtración del expediente de la empresa Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador; la filtración del correo, el 13 de marzo de 2024, y la nota informativa de la Fiscalía del 14 de marzo para desmentir las versiones difundidas la noche del 13 de marzo por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
