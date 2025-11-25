El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general mientras Abascal ya sospecha de ella

El Partido Popular (PP) y Vox han recibido de manera distinta el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien sustituirá en el cargo al inhabilitado Álvaro García Ortiz. Mientras el secretario general de los populares, Miguel Tellado, pedía "cautela", porque "lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo que la Fiscalía es su Fiscalía; lo importante no es a quién nombran sino si quien es nombrado ha aprendido la lección después de la condena del Tribunal Supremo". Santiago Abascal, en cambio, en una entrevista en Antena 3, mostraba ya sus "sospechas" sobre la nueva repsonsable del Ministerio Público.

Noticia en elaboración.