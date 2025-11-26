Caso Koldo
Cerdán busca que el Supremo invalide sus audios con Koldo analizados por la UCO con una pericial que afirma que están manipulados
Aporta un informe de dos expertos en evidencia digital que concluye que las grabaciones tampoco reúnen los requisitos mínimos para identificarle
La defensa del que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán ha presentado ante el juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, un informe pericial con el que pretende invalidar parte de la prueba aportada contra él por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al afirmar "de manera irrefutable" que los archivos de audio con sus conversaciones con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos "fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad".
El contenido de estas conversaciones, según las conclusiones de los informes de la Guardia Civil, permite sostener que, presuntamente, Cerdán lideraba la trama que comenzó a operar en Navarra y luego se instaló en el Ministerio de Transportes para el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.
El informe, que se extiende a lo largo de 57 páginas y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, lo firman Javier Martín Porras, profesor Facultad de Informática y Criminología de la Universidad Isabel I de Castilla hasta 2021 y Hernán López Mayoralas perito Técnico Informático Especialista en Evidencia digital por la Universidad Miguel de Cervantes.
Según estos expertos, el análisis de la calidad técnica de los audios evidencia que estos "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", puesto que presentan niveles bajos de relación señal-ruido, pérdidas de frecuencia y solapamientos acústicos que comprometen la fiabilidad del análisis vocal. "Las comparaciones efectuadas mediante tecnología especializada (Phonexia Voice Inspector) demuestran que no existe coincidencia suficiente entre los fragmentos atribuidos a un mismo hablante, ni entre los audios que motivan la identificación policial", agrega el documento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- El Andorra llegará a El Molinón con nuevo entrenador
- Este es el número de trabajadores que Telefónica prevé despedir en Asturias y es más de la mitad de su plantilla
- Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo