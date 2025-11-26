Tribunales
El jefe de gabinete de Carlos Mazón admite que fue quien agendó la comida con Vilaplana y que él sí sabía donde estuvo la tarde del 29-O
La mano derecha del jefe del Consell declara que él y Mazón querían ir a Utiel pero no al Cecopi el día de la dana
Asegura que tuvo que cambiar de móvil y que ha perdido todos los mensajes del 29-O
Laura Ballester
José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha admitido que fue él quien agendó la comida con la periodista Maribel Vilaplana. Fue un encuentro con la periodista, al igual que con otros "tres o cuatro candidatos a dirigir À Punt", según fuenes conocedoras de su declaración. Cuenca ha admitido que él sí sabía donde estuvo Mazón toda la tarde del 29-O y que lo tenía perfectamente localizado.
A preguntas de la jueza de la dana, la mano derecha del jefe del Consell también ha declarado que él y Mazón querían ir a Utiel pero no al Cecopi el día de la dana. También ha asegurado que tuvo que cambiar de móvil y que ha perdido todos los mensajes del 29-O.
Cuenca ha llegado a las 8.59 a la sede judicial de Catarroja, aunque estaba citado a las 9.30 hora para declarar como testigo en la causa de la dana. Cuenca iba acompañado por José Luis Díez, director general de Proyectos Estratégicos. "Si sois tan amables, voy a..", se ha limitado a decir mientras entraba en la sede judicial.
Cuenca es el fiel escudero de Carlos Mazón desde la campaña electoral de 2023. Comparte piso en València con el jefe del Consel, aunque el día de la dana del 29 de octubre no lo pasó con Mazón, sino que estaba de viaje a Xàtiva. La jueza de la dana consideró justificada la citación del jefe de Gabinete del president, José Manuel Cuenca por "las comunicaciones que pudo tener la investigada" [Salomé Pradas] con el citado cargo, precisamente "por la posibilidad de que le informara al mismo del referido proceso de decisión, lo que es una hipótesis perfectamente plausible si atendemos a las llamadas" registradas entre Pradas y Cuenca.
La jueza señalaba en el auto en el que citó al núcleo duro de Mazón que el día de la dana "a las 12.53 horas, Pradas llamó al señor Cuenca, [llamada] que fue cancelada por este". A las 11.45 y las 12.20 horas Emergencias había decretado las alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del Poyo, respectivamente. Minutos después, se registró "una llamada entrante del señor Cuenca a la señora Pradas a las 13.19 horas". Y a las 16.48 horas se produjo otra "llamada entrante del señor Cuenca, con una duración de 35 segundos y a las 16.56 horas una llamada entrante de 36 segundos". Contactos a los que siguieron las llamadas admitidas por Pradas a Mazón.
