Directo | El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: última hora y reacciones

El Gobierno ha avanzado que propondrá la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado después de la condena y la dimisión de Álvaro García Ortiz. El fiscal saliente, condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, deberá cumplir dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. El dictamen del Tribunal Supremo también ordena a García Ortiz indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha reclamado "respeto al Supremo y al fallo" contra el fiscal general para negar que el Gobierno esté atacando a los jueces. Con todo, ha encajado esta llamada al respeto con su "discrepancia" durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Alberto Núñez Feijóo culminó su pregunta parlamentaria al presidente del Gobierno con una alusión a la serie 'Anatomía de un instante', sobre el 23-F. Aunque al acabarse su tiempo no se le pudo escuchar por la megafonía del hemiciclo. "Más pronto que tarde, se rodará una serie sobre cómo degeneró España en estos años. Le adelanto el título: 'Anatomía de un farsante'" le espetó, tras referirse tanto a la posible entrada en prisión del ministro Ábalos como a la condena la semana pasada a Álvaro García Ortiz.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser cada vez "más peligroso para la democracia española". Porque, expuso, "llama mentiroso" al Tribunal Supremo pese a que dijo que los "respetaría" y no aborda los problemas que tienen los españoles. "Pero qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente porque su mente la tiene a las puerta del Supremo" y porque "lo que realmente (le) inquieta, es que se vuelvan a abrir puertas de la prisión", en referencia a la vistilla de mañana a la que se nefrenta el exministrro José Luis Ábalos y que puede llevarlo a la cárcel. "Usted es el único de la cuadrilla que está en libertad", remachó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a apuntar a un recurso al Tribunal Constitucional contra el fallo condenatorio al fiscal general. "España cuenta con un sistema garantista y estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. "Entre la verdad y la mentira, este Gobierno va a estar siempre con la verdad", aseveró.

La condena de Álvaro García Ortiz y el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado acaparará los focos de la sesión de control al Gobierno en el Congreso que empezará a las 09.00. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cambió la pregunta que tenía prevista para el jefe del Ejecutivo una vez que se conoció la condena del Tribunal Supremo contra García Ortiz. El Gobierno aceleró los plazos para llegar a este momento con el escudo de la propuesta de Teresa Peramato -aprobada ayer en el Consejo de Ministros- como nueva fiscal general y así intentar cerrar esta crisis lo antes posible.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncia mañana sobre la idoneidad de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, poco después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responda en el Pleno del Congreso a dos interpelaciones de PP y Vox sobre la condena por revelación de secretos a su antecesor, Álvaro García Ortiz.

El Gobierno se mueve entre el intento de hacer equilibrios y la división de pareceres respecto a la sentencia condenatoria del Supremo al fiscal general. Mientras el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, trata de mantener la institucionalidad, acatando el fallo aun sin dejar de manifestar su discrepancia, otros miembros del Ejecutivo ha elevado el tono contra el Alta Tribunal para impugnar su decisión por supuestamente tener una intencionalidad política. Este está siendo el caso del ministro socialista de Transformación Digital, Óscar López, además del socio minoritario de la coalición, Sumar, con Yolanda Díaz llamando a la movilización y deslizando guerra sucia judicial, el denominado 'lawfare'. Lea aquí toda la información.

El Gobierno quiere hacer coincidir el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado con el nombramiento de Teresa Peramato y que no haya vacante al frente de la Fiscalía, aunque cree que todavía pasará un tiempo, ya que antes deberá conocerse la sentencia íntegra que inhabilita al primero. Fuentes gubernamentales ha señalado que "lo ideal" es que el cese de García Ortiz coincida con el nombramiento de Peramato, para que no quede vacante el puesto, aunque señalan que si eso ocurriera no pasaría nada, ya que está estipulado quién ejerce de forma provisional el cargo.

El Tribunal Supremo ha avalado una de las decisiones más polémicas del ya dimitido fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tan sólo unos días después de condenarlo a una pena de inhabilitación de dos años por un delito de revelación de datos reservados que perjudicó a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales --que fue acusación popular durante el juicio-- contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía general del Estado. Lea aquí la noticia completa.