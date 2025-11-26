Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Mazón se despide de su Gobierno a ritmo de Rosalía (y luego rectifica): "La decepción local"

Carlos Mazón.

Carlos Mazón. / M. A. Montesinos

Redacción

Valencia

Carlos Mazón se ha despedido de su Gobierno a ritmo de Rosalía. El presidente valencano en funciones ha subido un vídeo a su Instagram de resumen de la llegada de sus conselleres a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico acompañado de la música de la cantante catalana. Claro que igual que primero lo hizo con uno de sus temas, 'La Perla', para después corregirlo y pasar a 'Divinice', tal y como muestran las capturas de pantalla, una modificación que más allá del gusto por cada una de las canciones tiene su gracia ante la letra.

Publicación de Mazón en su Instagram, este miércoles.

Publicación de Mazón en su Instagram, este miércoles. / Levante-EMV

Así, en el primero de los temas publicados en su 'story' de Instagram Rosalía canta junto a Yahritza y su Esencia: "La decepción local / Rompecorazones nacional / Un terrorista emocional / El mayor desastre mundial / Es una perla, nadie se fía / Es una perla, una de mucho cuidao" o "El rey de la 13 14 / No sabe lo que es cotizar / Él es el centro del mundo / Y ya después ¿lo demás qué más dará?". ¿Alguna indirecta con la letra utilizada?

No obstante, minutos después el vídeo ha cambiado de banda sonora y ha pasado a 'Divinice', una canción donde Rosalía combina el catalán y el inglés. En él sí que tiene un mensaje más claro de despedida en el que probablemente ha sido el último pleno del Consell que encabeza: "Les línies del seu cos / S'estan desdibuixant / Fins a la frontera / No tothom ho entendrà / I ella no ho espera /Pensen que és el final / Però tot just comença".

Entre los que ha compartido el vídeo en redes sociales está el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha escrito en X con una captura a la publicación de Mazón: "Último vídeo de Mazón como President con LA PERLA de Rosalía de fondo. NO ES IA. Lo ha subido a su cuenta y lo ha borrado. "Monumento a la deshonestidad", le viene como anillo al dedo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
  2. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  3. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
  4. Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
  5. Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas
  6. Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
  7. El Andorra llegará a El Molinón con nuevo entrenador
  8. Este es el número de trabajadores que Telefónica prevé despedir en Asturias y es más de la mitad de su plantilla

Aterrizan en Lidl por tiempo limitado las brumas corporales que te trasladarán al verano: tres fragancias y menos de 3 euros cada una

Aterrizan en Lidl por tiempo limitado las brumas corporales que te trasladarán al verano: tres fragancias y menos de 3 euros cada una

Deporte para bajar los excesos de la Navidad en San Martín: esta es la programación de actividades

Deporte para bajar los excesos de la Navidad en San Martín: esta es la programación de actividades

Regulaciones de empleo en casi todas las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias y recorte en la contratación de eventuales: estos son los motivos

Regulaciones de empleo en casi todas las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias y recorte en la contratación de eventuales: estos son los motivos

Gran despliegue en Salinas para rescatar a un hombre: tuvo que intervenir el helicóptero de Bomberos

Gran despliegue en Salinas para rescatar a un hombre: tuvo que intervenir el helicóptero de Bomberos

Adiós al agua de los paraguas en la entrada con el palo de Lidl que arrasa en ventas y sustituye a la fregona y al cubo: todo seco en segundos

Adiós al agua de los paraguas en la entrada con el palo de Lidl que arrasa en ventas y sustituye a la fregona y al cubo: todo seco en segundos

FADE anima a las empresas asturianas a "perder miedo" a la hora de crecer: "Un fondo puede multiplicarte por cinco"

FADE anima a las empresas asturianas a "perder miedo" a la hora de crecer: "Un fondo puede multiplicarte por cinco"

Corvera hace sonar la gaita en India

Corvera hace sonar la gaita en India
Tracking Pixel Contents