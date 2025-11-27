Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | Anticorrupción pide prisión sin fianza

La Fiscalía alega que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito"

El exministro José Luis Abalos y Koldo García llegan al Supremo

El exministro José Luis Abalos y Koldo García llegan al Supremo / EUROPA PRESS

May Mariño

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que envíe al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a prisión provisional al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, ya que se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
  2. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  3. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  4. La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
  5. Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
  6. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  7. Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
  8. Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”

La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos

La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos

Dos de cada tres españoles piensa que España podría entrar en guerra en los próximos años

Dos de cada tres españoles piensa que España podría entrar en guerra en los próximos años

Si tienes dudas con la vacunación de la gripe, la viróloga Margarita del Val tiene un mensaje para ti

Si tienes dudas con la vacunación de la gripe, la viróloga Margarita del Val tiene un mensaje para ti
Tracking Pixel Contents