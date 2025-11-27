En Directo
Minuto a minuto
Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | Anticorrupción pide prisión sin fianza
La Fiscalía alega que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito"
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que envíe al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a prisión provisional al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, ya que se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.
El diputado ha tomado la palabra durante su comparecencia ante el juez Leopoldo Puente para negar el riesgo de fuga y asegurar que no tiene dinero ni dónde ir, según fuentes presentes en la declaración, que señalan que hablaba en tono afligido y estaba muy pálido.
"Es la pertenencia al Gobierno lo que le permitió cometer estos delitos. Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir responsabilidad penal y por eso la justicia se representa como una mujer con una venda en los ojos", afirmó Alejandro Luzón al reclamar prisión para Ábalos y Koldo, señalaron fuentes presentes en la comparecencia.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado el ingreso en prisión incondicional --sin fianza-- del exministro José Luis Ábalos y la misma medida para el que fuera su asesor Koldo García durante las vistillas convocadas este jueves en el Tribunal Supremo por el instructor del caso Koldo, a efectos de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares que ya pesaban sobre ellos en la causa relativa al pelotazo de las mascarillas en Transportes. Entre sus argumentos, ha alegado que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito".
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”