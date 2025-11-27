Vox
Abascal exige a Feijóo "romper todos los pactos con el PSOE" en vez de "convocar manifestaciones partidistas"
El líder de Vox alerta de que "cada minuto" que Sánchez permanece en el poder crece "la dificultad" para que en España haya unas elecciones "libres" y "limpias"
Servimedia
El líder de Vox, Santiago Abascal, exigió este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rompa "todos los pactos con el PSOE" en vez de "convocar manifestaciones partidistas". "¡Basta ya de estafar a la gente!", espetó.
"¡Basta ya de estafar a la gente! El PP lo que debe hacer es ROMPER TODOS LOS PACTOS con el PSOE, en Bruselas, en Ceuta y en cualquier institución. Que dejen de eludir sus responsabilidades fingiendo una normalidad institucional que no existe, que dejen de convocar manifestaciones partidistas, y que Feijóo haga lo que tiene que hacer: presentar YA una moción de censura para que todo el mundo se retrate. Si no lo hace, será un autorretrato", aseguró Abascal en redes sociales.
Así se pronunció el líder de Vox después de que Feijóo convocara para el próximo domingo una concentración cívica "sin siglas" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la entrada en prisión preventiva de su exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Abascal acompañó ese texto de un vídeo con sus propias declaraciones horas antes en las que alertaba de que "cada minuto" que Sánchez permanece en el poder crece "la dificultad" para que en España haya unas elecciones "libres" y "limpias", por lo que pedía al PP "romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo" con ese "poder corrupto".
Feijóo volvió a descartar impulsar una moción de censura sin tener asegurados los apoyos necesarios, mientras que Abascal insistió en que "sigue siendo momento" de presentarla, "independientemente de los números, se gane o se pierda" porque la oposición tiene el "deber de utilizar todas las armas para retratar a este Gobierno", a sus socios de investidura y también "a quienes dicen que le han retirado el apoyo y no lo han retirado".
