FORO ESPAÑA 360
Cuatro ex presidentes autonómicos de tres partidos distintos reclaman reformar ya el sistema de financiación
José Montilla, Ximo Puig, Luisa Fernanda Rudi y Uxue Barcos, de diferentes partidos, abogaron por un nuevo sistema de financiación que sustituya al actual, que data de 2009
En el último coloquio del Foro España 360 organizado por Prensa Ibérica y clausurado este jueves en Madrid, cuatro ex presidentes autonómicos de tres partidos políticos distintos reclamaron una reforma del sistema de financiación caducado desde hace más de una década. Los ex presidentes socialistas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, José Montilla y Ximo Puig, la ex presidenta popular de Aragón Luisa Fernanda Rudi y la senadora y ex presidenta de Navarra, Uxue Barcos, de Geroa Bai, coincidieron, en una charla moderada por el director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, en la necesidad de acordar un nuevo sistema que sustituya al actual, que como recordó el president Montilla data de 2009 y que caducó en el año 2014.
Aunque cada uno puso sus condiciones. Rudi, que se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la España más despoblada, "porque aquí estoy en minoría, y no ideológica, porque si estuviera aquí el presidente Barbón [Adrián, presidente socialista del Principado de Asturias, que había intervenido previamente en el evento] me daría la razón", y sus tres compañeros de estrado que exista corresponsabilidad fiscal. "Hay que estar al gasto y al ingreso", sintetizó Puig, presidente de la Generalitat valenciana hasta el año 2023.
El foro España 360 ha contado como socios impulsores con Bayer, Campofrío, Endesa, Mapfre, Telefónica, Unie e Iberdrola, y el apoyo de los gobiernos de Canarias, Aragón, el Principado de Asturias, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León, la Generalitat de Catalunya, Región de Murcia, Illes Balears, Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura y los Consells de Mallorca y de Ibiza.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”