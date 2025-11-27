Visita de Steinmeier
España será el país invitado en 2027 a la feria de Hannover, el principal escaparate industrial del mundo
Felipe VI agradece al presidente alemán una invitación que afirma que permitirá desarrollar un sector "más competitivo y colaborativo en el ámbito europeo"
España será el país invitado de honor durante la edición de 2027 la Hannover Messe, la principal feria industrial del mundo. El anuncio se ha hecho en el XI Foro Hispano-Alemán que se ha celebrado este jueves en Madrid con motivo de la visita de Estado que el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, está realizando estos días. Tanto él como el rey Felipe VI han participado en el acto, donde ambos han pronunciado sendos discursos.
El dirigente germano ha celebrado la noticia de la feria, sellada poco antes en un acuerdo que autoridades de ambos países han firmado en la sede de la patronal CEOE, que ha organizado este encuentro entre gobiernos y empresarios españoles y alemanes. El Monarca ha agradecido la invitación y ha afirmado que la participación española "reforzará" los vínculos bilaterales a la vez que pondrá de manifiesto el "compromiso" con "la transformación industrial en su sentido más amplio, incluyendo la progresiva reducción de las emisiones de carbono y la automatización, digitalización e innovación de la industria".
Según Steinmeier, que España asuma un papel central como país invitado en la Feria de Hannover 2027 es un gesto que demuestra que ambos países comparten la ambición de impulsar un desarrollo económico innovador. “Lo que nos conecta es la voluntad de construir nuestro futuro de forma económicamente exitosa, digital y sostenible”, ha afirmado. En su discurso, Felipe VI ha destacado el alto nivel que tienen las empresas españolas en el sector de las infraestructuras y ferroviario, unos sectores en los que ha animado a "ampliar" la colaboración". "También podemos avanzar en el sector de la defensa, en el que España dispone de empresas industriales de gran relevancia en distintos ámbitos que ofrecen, por ejemplo, sistemas informáticos y de ciberseguridad de gran calidad", ha añadido.
La feria de la ciudad alemana se convierte cada primavera en el principal escaparate industrial del mundo, presentando los avances tecnológicos en áreas como la automatización industrial, la robótica, la microecnología y la metalmecánica. Este año, el país invitado fue Canadá. En las últimas ediciones, este acontecimiento ha reunido a más de 130.000 visitantes de más de 150 países.
Contexto geopolítico incierto
El mandatario alemán ha defendido la solidez de las relaciones económicas bilaterales y ha destacado el valor de décadas de cooperación entre empresas y asociaciones de ambos países. Ha reivindicado la importancia de esos vínculos durante un contexto incierto con un EEUU, ha afirmado, poniendo en duda un orden mundial que contribuyó a configurar de manera decisiva. Steinmeir, muy crítico siempre con Vladimir Putin, ha recordado la guerra lanzada sobre Ucrania y ha destacado que el líder ruso “ha destruido deliberadamente la arquitectura de seguridad europea”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda