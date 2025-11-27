Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres meses después de su muerte

Felipe González, en el homenaje a Javier Lambán en el Senado: "No puedo arrancarle de mi teléfono, busco tiempo para encontrarnos una vez más"

El expresidente del Gobierno participa en la jornada de recuerdo al expresidente aragonés, en la que también han intervenido Alfonso Guerra o Cándido Méndez

El expresidente del Gobierno, Felipe González, y el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, charlan antes del acto en homenaje a Javier Lambán. / EFE

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

Felipe González, el presidente del Gobierno más longevo de la historia de España, ha sido el encargado de cerrar el homenaje a Javier Lambán en el Senado. El histórico socialista ha recordado al otro histórico del socialismo aragonés, fallecido el pasado 15 de agosto, en una jornada en la que la Cámara Alta ha querido recordar el papel del expresidente autonómico y su influencia en la política autonómica de la última década. Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, o Javier Fernández, expresidente de Asturias, han sido otros de los participantes en una cita de recuerdo con nutrida participación de primeros espadas de la política.

González, que ha dado el pésame a Marisa, viuda de Lambán, ha asegurado que "la ausencia" del aragonés le "desgarra": "No he podido quitar de mi teléfono ni las conversaciones ni los mensajes con Lambán ni con Pérez Rubalcaba". El histórico presidente del Gobierno ha asegurado que "no se atreve" a dar el paso y recuerda la relación con el presidente autonómico como "una comunicación mucho más que virtual". González ha asegurado que "no puede arrancar del teléfono" el recuerdo del jefe de la DGA entre 2015 y 2023, con el que compartía análisis y opiniones políticas: "Busco los mensajes y tiempo para encontrarnos una vez más".

El presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 ha destacado que la enfermedad, con la que Lambán batalló durante el último lustro de su vida, "no le quitó tiempo de trabajo".

