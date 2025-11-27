Prisión
José Luis Ábalos y Koldo García ingresan en la cárcel de Soto del Real
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas
EFE
El exministro y actual diputado por Valencia José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han ingresado este jueves en la cárcel de Soto del Real (Madrid) después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.
Ambos han llegado a las 18.09 horas de la tarde en un furgón de la Guardia Civil desde los calabozos de la Audiencia Nacional, donde fueron trasladados desde el Supremo después de que el juez decretara la prisión ante el posible riesgo "extremo" de fuga de ambos y en virtud de los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos.
Puente ha atendido las peticiones del Ministerio Público, que solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, y de las acusaciones populares, que elevan esa solicitud a 30 años.
El juez ha considerado que no solo existen "numerosos indicios racionales de criminalidad", sino que el posible riesgo de que ambos pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta "extremo" y "máximo" en este momento, por lo que no puede conjurarse con el mantenimiento de las cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte).
Koldo García tendrá que ser trasladado de nuevo mañana a la Audiencia Nacional para declarar por la rama del caso sobre los contratos de mascarillas, PCR y test de antígenos por parte del Gobierno canario.
