Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación a la mujer del presidente

El juez Peinado advierte a Moncloa que incurrirá en delito de desobediencia si no le remite las agendas de Begoña Gómez y datos sobre sus viajes con Álvarez

Reclaman que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se remitido dicha información al Juzgado

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno / EP

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, ha dictado una providencia en la que apercibe a Presidencia de Gobierno de que puede incurrir en un delito de desobediencia en el caso de no remitir determinada información que solicitó respecto de la asistente de Begoña Gómez, como son sus agendas, datos sobre los viajes que hayan podido realizar o información sobre otras ayudantes que tuvieron cónyuges de presidentes del Gobierno anteriores.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también reclama que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se ha remitido dicha información al Juzgado y que en caso de no remitirla "ni alegar las causas que imposibilitan su remisión" se enfrentan a una imputación por este posible delito.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
  2. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  3. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  4. La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
  5. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  6. Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
  7. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  8. Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa

¿Parque o pisos en el Solarón?: la respuesta está en esta encuesta

¿Parque o pisos en el Solarón?: la respuesta está en esta encuesta

Más buses para el campus: Mieres pide al Consorcio de Transportes que haya mejoras en las comunicaciones con Barredo

Más buses para el campus: Mieres pide al Consorcio de Transportes que haya mejoras en las comunicaciones con Barredo

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras registrar el convento

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras registrar el convento

La OCU avala la crema Nivea de la lata azul: "muchos dermatólogos la siguen recomendando"

La OCU avala la crema Nivea de la lata azul: "muchos dermatólogos la siguen recomendando"

Síntomas de inestabilidad

Síntomas de inestabilidad

Corvera, fábrica de empleo: dos millones y medio de euros en dos años para crear casi un centenar de empleos

Corvera, fábrica de empleo: dos millones y medio de euros en dos años para crear casi un centenar de empleos
Tracking Pixel Contents