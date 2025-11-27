Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones internacionales

Madrid acogerá el próximo jueves una cumbre bilateral entre España y Marruecos

La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023

Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI, en su primer viaje oficial de esta legislatura a Marruecos.

Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI, en su primer viaje oficial de esta legislatura a Marruecos. / EP

EP

MADRID

Madrid acogerá el próximo jueves la que será la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un escueto comunicado.

"En el marco actual de las excelentes relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ambos Gobiernos han decidido la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel para el próximo 4 de diciembre en Madrid", ha indicado el departamento que encabeza José Manuel Albares.

La cumbre bilateral vendrá procedida un día antes de un encuentro empresarial también en la capital, ha precisado Exteriores.

La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023. Entonces, Sánchez no fue recibido por Mohamed VI, quien se encontraba fuera del país de vacaciones.

El monarca alauí llamó entonces por teléfono a Sánchez y le invitó a visitarle "próximamente" en Rabat. Sin embargo, esa visita no se concretó hasta un año después, en febrero de 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
  2. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  3. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  4. La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
  5. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  6. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  7. Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
  8. Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa

Un nuevo paso para la reforma integral del Hospital Monte Naranco: el comité de expertos evalúa las ofertas presentadas

Un nuevo paso para la reforma integral del Hospital Monte Naranco: el comité de expertos evalúa las ofertas presentadas

Preocupación máxima por Isabel Pantoja tras las palabras de su abogado: "No está nada bien, tiene que remontar"

Preocupación máxima por Isabel Pantoja tras las palabras de su abogado: "No está nada bien, tiene que remontar"

Madrid acogerá el próximo jueves una cumbre bilateral entre España y Marruecos

Madrid acogerá el próximo jueves una cumbre bilateral entre España y Marruecos

Así fue el recreo solidario y sostenible que celebraron dos centros educativos ovetenses

Así fue el recreo solidario y sostenible que celebraron dos centros educativos ovetenses

Avilés acoge el sábado un encuentro de cofradías de Semana Santa asturianas

Avilés acoge el sábado un encuentro de cofradías de Semana Santa asturianas

La Academia de Gastronomía de Asturias se renueva: críticos, cocineros y empresarios entre sus nuevos miembros

La Academia de Gastronomía de Asturias se renueva: críticos, cocineros y empresarios entre sus nuevos miembros

Mieres, con la "Salú mental": gala solidaria este viernes en el Teodoro Cuesta

Mieres, con la "Salú mental": gala solidaria este viernes en el Teodoro Cuesta

Adjudicada la redacción del proyecto para reactivar la reforma del hospital de Jarrio

Adjudicada la redacción del proyecto para reactivar la reforma del hospital de Jarrio
Tracking Pixel Contents