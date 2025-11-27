Comunidad Valenciana
Mazón, ausente en el discurso de investidura de Llorca, su probable sucesor
El todavía presidente valenciano en funciones ha dejado su escaño vacío y fuentes de su entorno afirman que acudirá a la votación
Manuel Lillo
Un protagonista ausente. El todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha acudido al debate de investidura celebrado este jueves desde las 11 de la mañana, cuando ha comenzado el discurso del candidato a sucederle, Juanfran Pérez Llorca.
Mazón no ha ocupado su escaño en las Cortes para escuchar las propuestas de su probable sustituto. Fuentes de su entorno afirman que tiene previsto asistir a la votación del candidato, prevista para la tarde.
Si eso es así, el todavía presidente en funciones se perderá, también, las intervenciones de los síndics de Jose Muñoz, del PSPV; Joan Baldoví, de Compromís; José María Llanos, de Vox; y Nando Pastor, del PP recientemente designado como portavoz parlamentario tras oficializarse la candidatura de Llorca, quien ocupaba este cargo, como aspirante a jefe del Consell.
Un ambiente hostil
Lo cierto es que Mazón, con su ausencia, ha evitado (de momento) una recepción hostil, tanto fuera como dentro del parlamento autonómico. En los exteriores de la cámara se han concentrado, una vez más, decenas de personas para reprochar la gestión del ejecutivo autonómico durante el día de la dana del año pasado, que causó 229 muertos en la provincia de Valencia. Entre los gritos se escuchaban mensajes de “asesinos”, y algunos manifestantes mostraban una imagen de Llorca con las manos manchadas de sangre, idéntica a la que hasta hace pocos días exhibían con el rostro de Mazón.
A su vez, los familiares de las víctimas de las inundaciones, que desde los días posteriores a las inundaciones se movilizaron para exigir su dimisión, han sido invitadas a seguir la sesión dentro del hemiciclo, donde previsiblemente el todavía presidente en funciones habría sido señalado con su presencia.
Pese a su ausencia en esta primera parte del debate, la sesión estará marcada por los reproches de la oposición contra su gestión y contra su Consell, también en funciones, a la espera de una posible remodelación si Llorca acaba siendo investido con los votos de PP y Vox.
