Pérez Llorca, elegido nuevo 'president' tras ceder ante Vox

La etapa de Carlos Mazón en la Generalitat ya es historia. Una nueva alianza entre el PP y Vox en las Corts, la tercera en dos años y medio, ha permitido al candidato popular ser investido nuevo 'president' en primera votación, donde ha recogido los 53 votos de la derecha (incluido el de un Mazón que sólo ha hecho acto de presencia para el veredicto final) frente a las 46 negativas de la izquierda. El de Finestrat se convertirá oficialmente en los próximos días en el octavo president de la Generalitat en democracia, el sexto del PP. El BOE debe publicar ahora su nombramiento y el cese de Mazón, lo que dará vía libre a la protocolaria toma de posesión, de momento sin fecha.

Hace semanas que las negociaciones estaban encarriladas entre PP y Vox, si bien el pleno arrancó sin garantías de éxito para Llorca, como él mismo reconoció en su primera intervención. Pese a la incertidumbre obligada por esa falta de concreción voxista, en los pasillos del hemiciclo no se respiraba nerviosismo en los minutos previos al pleno sino confianza en que acabaría habiendo entente, como así fue.

Hacia las 17.30 de la tarde se han confirmado esos pronósticos optimistas a través del síndic voxista, José María Llanos, quien ha confirmado el apoyo de Vox a Pérez Llorca en su última intervención, después de que el popular asumiera prácticamente todas las exigencias voxistas también en su segunda réplica. Los de Abascal no se han contentado con las cesiones ofrecidas por el dirigente del PP en su rápida intervención inicial (apenas 60 minutos) y le han forzado a ser más explícito a la hora de asumir algunos de los postulados voxistas, especialmente en inmigración, fiscalidad y contra el Pacto Verde.

Pérez Llorca, curiosamente alcalde de una localidad (Finestrat) donde la población extranjera, aunque en su mayoría europea, roza el 50 %, no ha rehuído el envite del portavoz de Vox, José María Llanos. Tras un primer discurso en el que básicamente ha refrescado todas las cesiones ya firmadas por Mazón para aprobar los presupuestos de 2025 con el añadido de las obras hidráulicas, ha dado una vuelta de tuerca más tras el receso y ha asumido compromisos más concretos en su turno de réplica, tal como le había exigido Vox.

El dirigente popular ha subido al atril después del parón para comer y ha resuelto las dudas que pudieran quedarle a Abascal, el actor clave en esta historia y que seguía el pleno desde Madrid. En concreto, se ha comprometido a ejecutar las partidas ya pactadas con Mazón e incluidas en los presupuestos actuales para realizar pruebas de edad a menores migrantes y no solo a recopilar, sino a publicar, las estadísticas que diferencian por origen, una iniciativa tambien aprobada por ambos partidos en las Corts.

Llorca ha justificado esa última cesión destacando que ya se hace en territorios como Cataluña o Euskadi: "No puede ser que sea racista aquí e integrador en Cataluña. Menos hipocresía", ha dicho dirigiéndose a la izquierda. “La convivencia, la seguridad y la preservación de nuestra identidad no es ser racista. No es señalar a nadie, sino señalar que los servicios públicos funcionan al límite y las llegadas desordenadas aumentan la presión” de los mismos, había defendido ya en su primer turno.

Llorca no ha tenido que introducir añadidos en su última réplica sobre el Pacto Verde Europeo, donde Vox parece darse por satisfecho con su nueva condena a este convenio comunitario, que el popular ha tachado como "la mayor amenaza para los agricultores valencianos". “Vamos a defender a nuestro sector primario frente a la impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en dogma”, ha prometido. También han coincidido en la voluntad de prolongar la vida de Cofrentes.

La complicidad entre el popular y Vox ha sido evidente en todo momento, incluso a la hora de plantear discrepancias, como ha sucedido con la AVL. Llorca ha rechazado más recortes como los pactados con Mazón, pero se ha abierto a negociar cambios legales en el ente estatutario, para que cubra labores de "vigilancia" y "no de promoción".

Misma sintonía ha habido en fiscalidad, donde han convenido en continuar la bajada de impuestos, y con las obras hídricas, donde Llorca ha prometido, como pedía Abascal, exigir inversiones al Gobierno central y llevarlo a tribunales si no las acomete.

Ya con el apoyo de Vox anunciado por Llanos, Pérez Llorca ha realizado una última intervención en la que ha destacado tres ejes principales. El primero, un acercamiento a las víctimas de la dana con el que enmienda la gestión previa de Mazón. Llorca ha prometido pedir perdón "en nombre de la Generalitat" y trabajar en un "entendimiento que dignifique, repare y cierre heridas".

Asimismo, ha tratado de tender ciertos puentes con una izquierda aún a la defensiva y que le acusa de ser una prolongación de Mazón. Con todo, y como es habitual en los inicios de mandato, ha prometido "diálogo", destacando la necesidad de "serenidad" y de lograr "acuerdos" que tiene la C. Valenciana actualmente.