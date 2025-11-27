Pelotazo de las mascarillas
El PSOE replica al PP que no acepta lecciones “de quienes han tenido caja B” tras la entrada en prisión de Ábalos
Tras la decisión del juez de enviar a prisión al exministro y ex secretario de Organización socialista, Ferraz manifiesta su respeto por el proceso judicial y subraya que ahora es "tiempo de la justicia"
El PSOE se refugia en su expulsión de José Luis Ábalos del grupo parlamentario en febrero del año pasado para reivindicar que han actuado “con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto”. Algo que contrastan con la actuación de los populares frente a los casos de corrupción en sus filas, a quienes replican que “no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción”. Tras la decisión del juez de enviar a prisión sin fianza por el pelotazo de las mascarillas del que fuera ministro y secretario de Organización, los socialistas han apuntado a través de un comunicado que se trata de "un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto” para concluir que “es tiempo de la Justicia”.
La Presidencia del Congreso envió a primera hora de esta tarde un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional del diputado José Luis Ábalos y el auto de procesamiento o equivalente con el fin de iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso. Según este artículo, la entrada de Ábalos en la cárcel conlleva la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios al haber sido "objeto de un suplicatorio" y hallarse en "situación de prisión preventiva".
La entrada en prisión de Ábalos, ahora en el grupo mixto, se intenta dar por amortizada por parte del PSOE. "El daño ya está hecho y respondimos", señalaban ya después de la petición de Anticorrupción sobre su entrada en prisión. En la misma línea levantaban un cortafuegos al remarcar que no entraría en prisión un diputado socialista, sino uno del Mixto "desde hace mucho tiempo porque lo echamos".
En Moncloa optan por el silencio, mientras que en privado se insiste en el mantra de que se actuó cuando se tuvo el más mínimo conocimiento de presuntas irregularidades y que ahora el proceso judicial debe seguir su curso. Antes de participar en el foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, remarcaba que ahora se debe "dejar que la justicia investigue" para mostrar su "respeto a las decisiones que tomen".
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa