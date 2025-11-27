Caso Koldo
Torres se defiende de las acusaciones de Aldama: "Estamos ante una farsa; la vaca ya no da más leche"
El ministro de Política Territorial carga contra Víctor de Aldama y asegura que el empresario no ha presentado “ni una sola prueba” de las acusaciones sobre explotación sexual, comisiones ilegales o reuniones para una refinería clandestina
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rechazó esta mañana de manera tajante las acusaciones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', a quien reprochó haber hecho “el más absoluto de los ridículos” al no aportar pruebas ante el Tribunal Supremo de sus denuncias.
Torres, que habló momentos antes de participar en el foro España 360 de Prensa Ibérica, recordó que Aldama dispuso de diez días, por orden del magistrado instructor, para respaldar sus afirmaciones sobre supuestos encuentros en un piso de Madrid con mujeres explotadas sexualmente. “Presentó una supuesta prueba que desmonté con facilidad, porque aquella noche yo estaba durmiendo en mi casa, en Gran Canaria”, afirmó el ministro.
Fecha límite
El titular de Política Territorial subrayó que hoy era la fecha límite para que Aldama entregara documentación que demostrara no solo esas acusaciones, sino también supuestas reuniones para promover una “refinería ilegal” en Canarias o el cobro de comisiones. “No ha podido demostrar nada porque no tiene ninguna prueba. Lo que he sufrido son acusaciones absolutamente falsas”, remarcó.
Torres calificó de “inverosímil” que Aldama sitúe en 2020 un encuentro en el que él supuestamente buscaba convertirse en ministro. “En 2020 yo estaba trabajando con mi gobierno en Canarias para salvar vidas y hacer frente a la pandemia. Lo que tenía en la cabeza era eso”, recordó, antes de añadir que su decisión política posterior fue presentarse a la reelección, que finalmente obtuvo con apoyo mayoritario.
El ministro concluyó asegurando que la causa contra él “no da más de sí”. “Estamos ante una farsa; es una vaca que no da más leche”, afirmó, antes de dejar un mensaje directo a Aldama: “Preocupado, en absoluto. Quizás él sí deba estarlo, porque para él piden decenas de años de cárcel”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa