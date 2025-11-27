PIDE EXPLICACIONES
Yolanda Díaz replica a Ábalos y zanja las dudas sobre el uso de su vivienda oficial: "Vivo sola con mi hija"
El exministro de Transportes, imputado en el caso Koldo, acude este jueves ante el Tribunal Supremo para revisar las medidas cautelares
Yolanda Díaz replica a José Luis Ábalos por las dudas que sembró sobre el uso de su vivienda oficial. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que durante la pandemia "vivía con el entonces mi esposo y con mi hija", tratando de cerrar el paso a las acusaciones del exministro de Transportes, imputado en el caso Koldo, y que este jueves se enfrenta a una vistilla en el Tribunal Supremo para revisar las medidas cautelares, pudiendo decretar prisión provisional.
La dirigente de Sumar responde así a Ábalos, que en redes sociales reprochó que le hubiera llamado “golfo” y pidió que respetara la "presunción de inocencia". Además, lanzó un mensaje a la vicepresidenta: “Y ya que nos ponemos tan estupendos -añadió Ábalos-, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello”, aseguró.
Unas dudas que Díaz ha tratado de zanjar un día después en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde a preguntas de los periodistas también aseguró que "como saben todos ustedes, como es público y notorio, vivo con mi hija sola en estos momentos". La vicepresidenta segunda vive en la vivienda oficial, anexa al Minsiterio de Trabajo -situado en el Paseo de la Castellana- desde su entrada en el Gobierno en 2019.
Díaz también retó al exministro de Transportes a dar explicaciones ante la justicia. "El señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia", defendió, ante los periodistas, antes del desayuno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda