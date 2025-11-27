Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PIDE EXPLICACIONES

Yolanda Díaz replica a Ábalos y zanja las dudas sobre el uso de su vivienda oficial: "Vivo sola con mi hija"

El exministro de Transportes, imputado en el caso Koldo, acude este jueves ante el Tribunal Supremo para revisar las medidas cautelares

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Senado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Senado. / Carlos Luján

Ana Cabanillas

Madrid

Yolanda Díaz replica a José Luis Ábalos por las dudas que sembró sobre el uso de su vivienda oficial. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que durante la pandemia "vivía con el entonces mi esposo y con mi hija", tratando de cerrar el paso a las acusaciones del exministro de Transportes, imputado en el caso Koldo, y que este jueves se enfrenta a una vistilla en el Tribunal Supremo para revisar las medidas cautelares, pudiendo decretar prisión provisional.

La dirigente de Sumar responde así a Ábalos, que en redes sociales reprochó que le hubiera llamado “golfo” y pidió que respetara la "presunción de inocencia". Además, lanzó un mensaje a la vicepresidenta: “Y ya que nos ponemos tan estupendos -añadió Ábalos-, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello”, aseguró.

Unas dudas que Díaz ha tratado de zanjar un día después en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde a preguntas de los periodistas también aseguró que "como saben todos ustedes, como es público y notorio, vivo con mi hija sola en estos momentos". La vicepresidenta segunda vive en la vivienda oficial, anexa al Minsiterio de Trabajo -situado en el Paseo de la Castellana- desde su entrada en el Gobierno en 2019.

Díaz también retó al exministro de Transportes a dar explicaciones ante la justicia. "El señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia", defendió, ante los periodistas, antes del desayuno.

