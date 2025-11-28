Acto con Foment del Treball
Feijóo pide a los empresarios catalanes que presionen a Junts para una moción de censura: "No me faltan ganas, me faltan votos de los suyos"
El líder del PP denuncia la "inhabilitación de facto" del actual Gobierno tras el fracaso del techo de gasto y la entrada en prisión de Ábalos
Gisela Boada
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Barcelona este viernes para presentar ante la plana mayor de los empresarios catalanes su plan económico, centrado en una bajada de impuestos y que ya había hecho público en los últimos días. Es una hoja de ruta que se propone desplegar si llega a la presidencia del Gobierno y que le sirve ahora de carta de presentación para una carrera electoral que en el PP hace tiempo dan por empezada.
Por eso, en un acto en Foment del Treball, bajo la mirada atenta de su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha interpelado al empresariado catalán presente para que se implique activamente en desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, presionando a Junts para que aporte sus votos. "En esta sala seguro que hay mucha gente que ha votado a Junts y que no comparte la estrategia y la deriva ética y legislativa que está siguiendo este Gobierno", ha declarado Feijóo. "Les voy a hablar claro: no me faltan ganas, me faltan votos, entre comillas, de los suyos", ha rematado, dirigiéndose también a quienes quizás han votado a ERC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)