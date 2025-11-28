Recuerdo
El PNV exige a Felipe VI pedir perdón por el bombardeo de Gernika
El líder del partido, Aitor Esteban ha exigido disculpas al "Estado español" y al rey, a quien ha señalado en el día de la visita del presidente alemán a la localidad vizcaína porque "la monarquía fue puesta por el régimen de Franco"
EFE
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes, poco antes de la visita del presidente alemán y el rey Felipe VI a Gernika, que "el Estado español" y el propio monarca deben tener "el mismo gesto de petición de perdón" que Alemania por el bombardeo de la localidad durante la Guerra Civil.
En declaraciones a los periodistas que esperaban la llegada de Frank-Walter Steinmeier y Felipe VI a Gernika, Esteban ha dicho que aprecia y valora este gesto del presidente de la República Federal de Alemania, que esperaban "desde hace tiempo".
"Gernika no es un símbolo cualquiera. Representa las atrocidades e injusticias que se han ido cometiendo en diversos lugares del planeta y tiene un valor especial", ha recalcado.
"Ya sé que algunos dicen que no es el mismo Gobierno, pero el presidente alemán y su Gobierno no tienen nada que ver con la Alemania nazi, y la Jefatura del Estado español está ahí después de una transición y la monarquía fue puesta por el régimen de Franco, lo que se dio por hecho y tuvo que ser aceptado", ha argumentado.
Por ello, ha asegurado no entender que el rey visite Gernika "y no haga el mismo gesto de petición de perdón".
"Que venga aquí tiene que ser para significar algo, no solo para venir de mero acompañante, sea para tener el mismo gesto que el presidente alemán o para aportar algo al pueblo vasco, a su autogobierno o a su reconocimiento nacional", ha concluido el líder del PNV.
