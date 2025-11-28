Caso Koldo
El PSOE reclama al juez protección sobre sus pagos en metálico: pide pieza secreta y que aclare si sólo se piden los de Ábalos, Koldo y Cerdán
Aduce que no pude reclamarse al PSOE que entregue información sensible "para que termine en los archivos del PP, Vox o de Hazte Oír"
La representación legal del PSOE en el caso Koldo ha solicitado al juez Ismael Moreno, que instruye este asunto en la Audiencia Nacional, una aclaración de la providencia que dictó el pasado miércoles requiriendo al partido los pagos en metálico y justificantes entre 2017 y 2024, para que especifique si con ello se refería a las entregas de dinero vinculadas "directa o indirectamente" a los investigados tanto por este juzgado como por el Tribunal Supremo, que son el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el sucesor del primero en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán.
Pretende aclarar si lo que pretende el titular del Juzgado Central de Instrucción es que se le remitan todos los datos "a todos las personas -cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios- que realizaron pagos en nombre del PSOE, junto a la aportación de toda la documentación justificativa de los gastos. En este caso, solicitan al juez que abra una pieza separada secreta de la documentación que será aportada. Dichos documentos, según reconoció el presidente del Gobierno durante su comparecencia en pasado 30 de octubre, incluirían "cobros en metálico" recibidos por él mismo.
"No hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del Partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír, nada menos", agrega el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en alusión a las acusaciones populares personadas en este procedimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)