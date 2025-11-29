Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

José Luis Olivas, presidente popular de la Generalitat Valenciana entre 2002 y 2003, ha fallecido este sábado a los 73 años de edad. El que fuera máximo responsable del Consell desde el 24 de julio de 2002 hasta el 20 de junio de 2003, asumía el cargo tras la salida de Eduardo Zaplana al Ministerio de Economía.

Hasta entonces ejercía como vicepresidente primero de la Generalitat Valenciana, cargo que desempeñó entre 1999 y 2002. Anteriormente, entre 1995 y 1999 fue Conseller de Economía de Hacienda. Tras su salida de la política, José Luis Olivas fue presidente del Banco de Valencia y de Bancaja.

José Luis Olivas (Motilla del Palancar, Cuenca, 1952), que llevaba tiempo retirado de la vida política, ha fallecido a causa de una larga enfermedad. Según ha podido saber este diario, Olivas había sido sometido a una intervención quirúrgica recientemente. A pesar de que se había recuperado de la operación, hace unos días tuvo una recaída y este sábado se ha confirmado su fallecimiento.

Licenciado en Derecho, fue el hombre que, tras participar en la fundación de UCD, se convirtió en un destacado político valenciano de la mano del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. En diciembre de 1981 fue nombrado director general de Presupuestos de la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat y, en las elecciones municipales de 1987 y 1991, sería elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia por el Partido Popular.

En mayo de 1995 volvería a la política autonómica al ser elegido diputado de las Corts valencianas, y designado un mes después, tras la investidura de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat, conseller de Economía y Hacienda. Olivas permaneció en ese cargo hasta julio de 1999 cuando, tras la victoria electoral del PP por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, se convirtió en vicepresidente primero del Gobierno valenciano.

Tercer presidente autonómico

Ese salto institucional le llevaría a ocupar, de forma natural, el cargo de presidente de la Generalitat durante casi un año (desde el 24 de julio de 2002 hasta las elecciones del 25 de mayo de 2003), después de que Zaplana fuera llamado por José María Aznar para ser Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Olivas pasaría así a ser el tercer presidente autonómico y el único hasta esa fecha que no había sido elegido en unas elecciones.

Tras las autonómicas del 25 de mayo de 2003, en las que fue candidato Francisco Camps, Olivas abandonó la política activa para ser nombrado, en enero de 2004, presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, entidad ésta última a cuyo frente ha estado hasta el 28 de octubre de 2011, cuando presentó su renuncia voluntaria al cargo.