Gobierno
Sánchez acusa a la derecha de estar en un 'black friday' constante y vender la democracia
"Para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político", afirma en un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista
EFE
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a la derecha de estar en un 'black friday' constante, en el que liquidan principios y servicios públicos y ponen a la venta la democracia para escalar hasta el poder.
En un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista que se reúne este sábado en La Valeta (Malta), Sanchez ha afirmado que "para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político, un estado mental permanente".
Sánchez, presidente de la Internacional Socialista -organización que agrupa a más de un centenar de partidos socialdemócratas de todo el mundo- ha recalcado que la derecha tradicional ha abandonado sus valores para no perder votos ante la extrema derecha, y ha resaltado que "solo la socialdemocracia tiene respuestas que funcionan en la vida real".
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año