TELEVISIÓN PÚBLICA

El presidente de RTVE denuncia el hostigamiento a una periodista en la protesta de Ferraz: "Fascistas haciendo de fascistas"

La reportera intentó realizar la conexión mientras la gritaban los manifestantes, convocados por Revuelta, organización juvenil ligada a Vox

La reportera de TVE Laura Pavía, en directo durante la protesta en Ferraz.

La reportera de TVE Laura Pavía, en directo durante la protesta en Ferraz. / RTVE

EFE

Madrid

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha denunciado este domingo el hostigamiento al que ha sido sometida la periodista de Televisión Española Laura Pavía durante una información en directo por los asistentes a la protesta convocada por la organización juvenil Revuelta, próxima a Vox, ante la sede del PSOE en Madrid.

En un mensaje en la red social X, López ha acusado de "fascistas" a quienes han tratado de impedir a la reportera hacer su trabajo desde la calle Ferraz. "Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales en el que todo vale", ha denunciado el presidente la corporación, que acompañaba el mensaje con un vídeo donde se observaba el momento de tensión durante el informativo de la televisión pública.

Mientras la reportera trataba de informar de la concentración, varios de los asistentes han puesto una bandera de España delante de la periodista y han tapado la cámara con las manos mientras gritaban muy próximos a ella soflamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Intentamos hacer nuestro trabajo, está siendo un poco complicado", aseguraba la periodista al final de su intervención.

La protesta en la calle Ferraz, que había sido convocada en redes sociales y no estaba autorizada por la Delegación del Gobierno, fue promovida por la organización juvenil Revuelta, organización juvenil ligada a Vox, y en ella participaron decenas de personas. En el desarrollo de la protesta se registraron algunos choques con la Policía, que detuvo al menos a uno de los manifestantes, según confirmó a EFE la Delegación del Gobierno en Madrid.

