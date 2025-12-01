Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno asciende a general al coronel de la UCO, que abandonará la unidad que investiga los principales casos de corrupción del PSOE

Su nombramiento implica que dejará de liderar la unidad que desarrolla las pesquisas sobre Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Begoña Gómez y David Sánchez Pérez-Castejón

El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo Garc

El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo Garc / A. Pérez Meca - Europa Press

Tono Calleja Flórez

Juan José Fernández

MADRID

El Consejo de Ministros aprobará este martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste Arenillas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según ha adelantado eldiario.es y confirman a esta redacción fuentes del Ministerio del Interior.

Esta decisión implica la salida del hasta ahora máximo responsable de la unidad policial que ha llevado a cabo, entre otras, las investigaciones de los casos Cerdán-Ábalos; de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; y la del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Ante las acusaciones de que el Gobierno planeaba "descabezar" a la UCO, el Ministerio del Interior ha defendido en reiteradas ocasiones en los últimos meses que el coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, había participado en los cursos de capacitación para el ascenso a la cúspide de la Guardia Civil por voluntad propia y que, por tanto, "tenía derecho a promocionar" si cumplía los requisitos.

Respuesta de Marlaska

Además, desde el Ejecutivo han recordado en respuestas parlamentarias que el ascenso a general ya había ocurrido en otras ocasiones y que esta decisión no supone ninguna interferencia sobre la UCO o cualquier otra unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, informa Europa Press.

En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que bajo su gestión la UCO había pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes, por lo que "casi se había duplicado la plantilla" y también su presupuesto.

"Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino", dijo Grande-Marlaska frente a las críticas tanto de PP como de Vox.

