El PP citará a Santos Cerdán, Antonio Hernando y al hijo de Ábalos en el Senado

"El sanchismo empieza a cantar", afirmó el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, después de avanzar que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado para que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, comparezca en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ el próximo 17 de diciembre.

Además, comentó en rueda de prensa que también harán comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en ‘El Mundo’ que “Cerdán le ofreció un cheque en blanco” a su padre “en nombre” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones que se reunió con Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.

Tellado volvió a presumir, como hiciera Feijóo el mismo domingo en la concentración multitudinaria del Temblo de Debod en Madrid, de ser la ñunica formación capaz de organizar una protesta de esas características en apenas cuatro días, en un nuevo dardo velado a Vox.

El número dos del PP puso fecha a la comparecencia de Cerdán en la comisión de investigación impulsada por su partido en la Cámara Alta, la misma a la que acudió recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cerdán acudirá el antepenúltimo día de la campaña electoral de Extremadura, que comienza este próximo viernes, y tendrá que dar explicaciones, según anunció el secretario general de los conservadores, sobre los ofrecimientos que habría hecho a Ábalos a cambio de quer dejase el escaño, cosa que finalmente no sucedió, por lo que el exministro pasó al Grupo Mixto después de ser expulsado del Grupo Socialista.

Noticia en elaboración.