Caso Koldo
El PP citará a Santos Cerdán, Antonio Hernando y al hijo de Ábalos en el Senado
"El sanchismo empieza a cantar", afirmó el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, después de avanzar que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado para que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, comparezca en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ el próximo 17 de diciembre.
Además, comentó en rueda de prensa que también harán comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en ‘El Mundo’ que “Cerdán le ofreció un cheque en blanco” a su padre “en nombre” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones que se reunió con Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.
Tellado volvió a presumir, como hiciera Feijóo el mismo domingo en la concentración multitudinaria del Temblo de Debod en Madrid, de ser la ñunica formación capaz de organizar una protesta de esas características en apenas cuatro días, en un nuevo dardo velado a Vox.
El número dos del PP puso fecha a la comparecencia de Cerdán en la comisión de investigación impulsada por su partido en la Cámara Alta, la misma a la que acudió recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cerdán acudirá el antepenúltimo día de la campaña electoral de Extremadura, que comienza este próximo viernes, y tendrá que dar explicaciones, según anunció el secretario general de los conservadores, sobre los ofrecimientos que habría hecho a Ábalos a cambio de quer dejase el escaño, cosa que finalmente no sucedió, por lo que el exministro pasó al Grupo Mixto después de ser expulsado del Grupo Socialista.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- El secreto de Agustín, el niño que pastoreaba ovejas en Belmonte y lleva más de 60 años de éxito haciendo helados en Buenos Aires: “Soy un afortunado”
- El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo