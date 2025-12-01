Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comparecencia de la exconsellera

Salomé Pradas comparecerá en la comisión de la dana del Congreso el 15 de diciembre

La exconsellera, que ha roto su silencio con una polémica entrevista, pasará por el interrogatorio de la Cámara Baja el mismo día que el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García

La exconsellera Salomé Pradas.

La exconsellera Salomé Pradas. / Biel Aliño/Efe

José Luis García Nieves

València

Tras la entrevista televisiva de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas este pasado domingo, todos los focos volverán a apuntar a la que era la máxima responsable de la gestión de la dana en las horas críticas del 29 de octubre de 2024. La Mesa de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la Dana en el Congreso de los Diputados ha acordado las siguientes comparecencias para el próximo lunes 15 de diciembre, en las que participará la exconsellera Pradas, así como el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.

Pradas ha cambiado su estrategia de defensa en los últimos días. Especialmente este domingo, en una entrevista en el programa 'Salvados' donde señaló directamente al expresident Mazón por su larga comida de casi cinco horas durante la tarde del 29-O: "Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado", dijo Pradas.

Hasta ahora, la exconsellera había guardado silencio. Pradas también reveló que tiene mensajes con Carlos Mazón del 29-O que no ha entregado a la jueza de la dana. Es el as en la manga que guardaba la exconsellera, que solo había incorporado a la causa las llamadas que realizó ese día.

También pasará por la comisión de investigación del Congreso Cayetano García, que el 29 de octubre intercambió llamadas con la exconsellera, ante las dificultadas de Pradas para contactar con el president durante las horas críticas. De hecho, Pradas le pidió asesoramiento jurídico respecto a las decisiones que se barajaba tomar en el Cecopi, como una hipotética orden de confinamiento.

