Díaz reprocha a Feijóo que "lloriquee" para lograr los votos de Junts y reta al PP a presentar una moción de censura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha retado al PP a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez si consideran que tienen los apoyos suficientes para llegar a la Moncloa. Una iniciativa que, según la líder de Sumar, tuvo que "lloriquear" el pasado viernes Alberto Núñez Feijóo al pedir a los empresarios catalanes que presionen a Junts para que les den su apoyo. En frente, la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha avisado a la vicepresidenta de que la corrupción del PSOE le acabará "arrastrando".

"Llevan desde el 23 de julio de 2023 intentando derrocar al Gobierno. Le voy a dar una receta sencilla, presenten una moción de censura. Si no les gusta su candidato, pueden presentar a la señora [Isabel Díaz] Ayuso. Incluso al señor [Santiago] Abascal", le ha espetado Díaz a la dirigente de los conservadores durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta. A renglón seguido ha ironizado con el "lloriqueo" de Feijóo para, después, constatar que los populares "no tienen apoyos".

En el duro choque entre ambas, García ha acusado a la ministra de Trabajo de haberse saltado todas sus "líneas rojas" con la corrupción y de seguir dando apoyo al Gobierno. "Sumar es un Podemos desdentado y usted es la mejor tapadera de la corrupción del 'sanchismo'", le ha espetado la portavoz del PP. Además, ha continuado arremetiendo contra Sánchez denunciando que solo "aspira a rodear al Estado y asaltar la democracia" para "neutralizar a los jueces".

"Ahora, su única línea roja es vivir gratis total en un piso de 443 metros. Vaya con cuidado porque el trío de ases, Ábalos, Cerdán y Koldo, ya conocen las celdas de Soto del Real y no, no son de 443 metros. Ellos no quieren caer solos, arrastrarán a quienes aplaudieron a la trama, incluida usted", ha sido el aviso lanzado por García.

El choque

En la sesión de control también se ha vivido un tenso rifirrafe entre el ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Ha sido este último el que le ha pedido a Bolaños que se ajustara al asunto por el que le había preguntado una senadora de Vox. "Que intervenga usted en el debate también me motiva para que este debate sea más dinámico", le ha respondido Bolaños con sorna.

Tras citar uno y otro el reglamento del Senado y la Constitución, ha sido el ministro de Justicia el que ha recurrido a la Carta Magna para arremeter contra Rollán: "Fíjese si me conozco la Constitución que se que la presidencia de esta Cámara debe ser imparcial, cosa que usted no es. Y le digo más, le agradezco que salga en defensa de Vox y que demuestre que PP y Vox son uno".