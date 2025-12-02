Illa admite que hay un "exceso de jabalís" en Cataluña e intensificará su reducción con "respeto" a los procesos

El president Salvador Illa compagina su agenda institucional en México con la gestión virtual de la crisis de la peste porcina africana (PPA) que afecta Cataluña y que suma ya nueve animales muertos infectados. Este martes ha vuelto a pedir "prudencia", dejar a los expertos definir la "mejor respuesta" y a los efectivos hacer su trabajo sobre el terreno en una rueda de prensa desde Guadalajara, pese a las críticas de la oposición por no cancelar su viaje. Por parte del Govern, ha asegurado que ya se están tomando todas las medidas necesarias, entre ellas acatar el "exceso de jabalís" que hay en Cataluña y que se propone limitar con un "control sinergético" de la fauna, es decir, eliminando controladamente estos animales. "Para decirlo en lenguaje llano: eliminar jabalís, hay demasiados", ha matizado el presidente catalán.

El plan de contingencia lanzado por la Generalitat como respuesta al brote establece la captura de todos estos animales en los seis kilómetros en torno a los lugares en que se hallaron los cadáveres de ejemplares a los que se transmitió el virus y la disminución de la población de la especie en el radio de seguridad, que abarca hasta 20 kilómetros alrededor de la zona cero. El jefe del Executiu ha señalado que esta estrategia se debe hacer en "todos los lugares" que haga falta "dentro del capítulo de contención del brote", que es la fase en la cual están las autoridades ahora. "Que hay demasiados no hace falta que lo diga yo, todo el mundo que se pasea por el territorio lo ve y lo sabe", ha apostillado Illa.

Lo primero será cuantificar el número de animales para poder hacer un control efectivo, algo que ya ha encargado a su equipo de Govern en las diversas reuniones que ha mantenido durante el día con los consellers que lideran la respuesta desde Cataluña -Òscar Ordeig (Agricultura), Núria Parlon (Interior) y Albert Damau (Presidència), pero también al ministro de Agricultura Lluis Planas, con quien mantiene línea directa. El president ha insistido en que todo se hará según lo marcan los protocolos. "Se debe hacer con respeto, con procedimientos reglados y no se puede hacer de cualquier forma", ha declarado, convencido de que este exceso de jabalís puede conllevar consecuencias graves, como se ha evidenciado con la peste porcina. "Insisto hay que hacerlo bien hecho, haciendo bien las cosas", ha añadido.

La regionalización de las exportaciones

Illa ha reconocido que la situación sigue siendo preopcupante y que lo mantiene con una mirada puesta siempre en teléfono mientras cumple con sus compromisos al otro lado del charco, pero también ha querido mandar un mensaje de calma al sector, a quien ha agradecido su "profesionalidad", y al resto de la economía que mira con alarma como avanza el brote al tiempo que los mercados internacionales van cerrando puertas. Por eso ha celebrado que China y Corea hayan "aceptado los argumentos" para regionalizar las exportaciones lanzados por Planas desde el Ministerio a países extracomunitarios, lo que limita el veto de las exportaciones a la provincia de Barcelona, la zona afectada.

"Es una buena noticia que mercados tan relevantes comuniquen que aplican la regionalización", ha defendido el president. También ha dado parte de que la consellera de Economia, Alícia Romero, lidera la respuesta económica desde Cataluña con un grupo de trabajo y que el Govern está en constante contacto con todos los alcaldes cercanos o dentro de la zona confinada. Este miércoles Ordeig ya se ha reunido con todos ellos.