Investigación a Cerdán
El juez del Supremo solicita a Acciona que entregue un disco duro con documentación al fallar la "recopilación en remoto" que hacía la Guardia Civil
Mañana están citados el ex CEO Justo Vicente Pelegrini y uno de sus colaboradores aún activo en la empresa
El juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha requerido a Acciona Construcción para que "haciendo uso de sus propios medios técnicos" proceda a incorporar a un disco duro la totalidad de la documentación que le fue requerida por la Guardia Civil en los registros realizados el pasado 14 de noviembre en varias sedes de la compañía. Lo hace tras fallar la "recopilación en remoto" de documentación que se estaba realizando por parte de la Guardia Civil por problemas técnicos.
Puente adopta esta decisión tras recibir un oficio de los investigadores dando cuenta de los problemas de descarga en la carpeta de red independiente de acceso exclusivamente autorizado a través de la cuenta de correo electrónico de la Unidad Central Opvarios grupos de la Guardia Civil respecto de varios grupos de documentos: Carpeta denominada "Infra" y otras cuatro carpetas en el interior de "O365" denominadas "Alconchel" , "Dirección Zona Sur" o "Justo Pelegrini" y "Olarte"
El disco duro "deberá ser entregado sin dilación a la fuerza policial actuante, que será la encargada de diligenciar el presente requerimiento y de dar cuenta seguidamente de su cumplimiento a este instructor", según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En esta pieza se investigan posibles comisiones ilegales que habría cobrado la trama bajo la dirección del que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán a través de una empresa, Servinabar, de la que se le atribuye el 45 por ciento de las acciones. Las comisiones se habrían fijado en un 2 por ciento de cada obra adjudicada.
Tras los registros en las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, Puente imputó a tres responsables de esta compañía, entre ellos el que fuera su CEO, Justo Vicente Pelegrini, además de dos de sus colaboradores que permanecían en esta empresa y por el momento han sido suspendidos: Tomás Olarte y Sanz y Manuel José García Alconchel, este último director de la zona Sur y África de Acciona Construcción. Los dos primeros declararán este miércoles ante el juez, y el tercero lo hará el próximo 15 de diciembre.
