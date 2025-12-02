La exconsellera de la dana, Salomé Pradas, se revuelve contra Mazón y complica el futuro judicial del 'expresident'

La entrevista en televisión de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, mando único de la emergencia del 29 de octubre (29-O) de 2024 desde las 15 horas, (al decretarse el nivel de emergencia 2 por el desbordamiento del río Magro en Utiel, donde fallecieron seis personas) revela un cambio de estrategia. De la fidelidad absoluta al relato del Consell a marcar perfil propio al deslizar las primeras críticas a la desconexión que protagonizó Carlos Mazón y su archiconocida sobremesa de cuatro horas en el restaurante El Ventorro.

Recogida de indicios aunque esté aforado

Unas críticas que pueden tener recorrido en el futuro judicial del ya expresident de la Generalitat al que sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ya que conserva el aforamiento al seguir como diputado en las Corts. La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, puede recabar indicios contra el exjefe del Consell para elevar una exposición razonada al TSJCV, aunque no puede investigarlo directamente. Y así lo está haciendo desde el 23 de octubre, cuando la sección segunda de la Audiencia de València autorizó indagatorias de aproximación a lo que Carlos Mazón hizo o dejó de hacer el 29 de octubre de 2024. Entre ellas, citar a la comunicadora que comió con el jefe del Consell. Una diligencia que la jueza había evitado durante meses pero que la Audiencia de València consideró "pertinente y apta, a priori, para poder aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones”.

La Audiencia apuntaba a la acción u omisión de Mazón

Un proceso en el que la Audiencia de València ya advertía que se trata de recabar indicios para investigar lo que hizo Mazón el 29-O, pero también lo que no hizo. "Analizar o investigar lo hecho -por acción u omisión impropia- por el president de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024, en el espacio del procedimiento penal, exigiría que existieran indicios de que tuvo alguna participación eficiente en la toma de decisiones -o en la omisión de las mismas- en el seno del Cecopi por quien detentaba el mando único [Salomé Pradas]". Pero añadían los magistrados, "en particular, en aquéllas [decisiones] cuya adopción u omisión pudieran vincularse causalmente, en los términos exigidos por la imprudencia penal, con la causación de las muertes y las lesiones investigadas".

"Su error es no haber estado"

Precisamente de las ausencias y omisiones de Mazón fueron las principales novedades vertidas por Pradas en su entrevista. Y que pueden resumirse en su frase al final de la entrevista. "Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado". Además de su ausencia, la jueza de la dana también tiene la mirada puesta en la desconexión de Mazón. Y las llamadas de su consellera que cancelaba o no atendía. "Yo le quise informar a las 19.10 horas, porque con la información que teníamos de Forata la población afectada podían ser 80.000 personas. Quise informar a mi president y no pude", aseguró Pradas, en respuesta a la llamada que Mazón no atendió porque, según declaró en el Congreso, "debía llevar el móvil en la mochila".

"Si hubiera sido presidenta, me hubiera trasladado al Cecopi"

La exconsellera recordó que Mazón admitió (al anunciar su dimisión el 3 de noviembre) que "debería haber paralizado su agenda y haberse ido a Utiel". "Yo trataba de trasladarle la información. Yo, si hubiera sido presidenta, me hubiera trasladado al Cecopi. Yo quería trasladarle lo importante. Después, con el tiempo he concluido que el señor Mazón como máximo representante institucional de la Generalitat hubiera debido estar allí con nosotros", dijo.

"Nada paró el Es Alert"

Aunque la exconsellera sí desligó a Mazón de cualquier decisión sobre el Es Alert, el mensaje de las 20.11 horas que debería haber alertado a la provincia de València, aunque llegó con la mayoría de las 229 ya fallecidas. "Yo quería informarle de la presa de Forata y el Es Alert, no le quería pedir opinión. Nada paró el Es Alert. La llamada de las 19.10 era para informarle. ya se había dado por hecho. ¿Cómo no iba a informarle? Hubo otra llamada que él no cogió. Yo ya desistí. Pero después por fin Mazón contesta a mis llamadas", señaló Pradas en su entrevista.

Las "mentiras de Mazón"

También lamentó que Mazón dijera "mentiras" sobre ella en las entrevistas que concedió con motivo del 9 d'Octubre de 2025, las primeras que concedió tras la dana. Mentiras como "negar que yo le informara que íbamos a enviar el Es Alert. Aunque después corrigió". Pradas aseguró que le pidió que aclara "de una vez por todas qué hizo esa tarde y él me dijo que ya lo había contado". Aunque a Pradas tampoco le satisfacen las múltiples versiones de la sobremesa del 29-O que ha dado Mazón. "Necesitaba saber por qué no habia atedido lo que yo representaba en ese momento [el 29-O]: la representante de la ciudadanía en el Cecopi. Todavía llevo mal el momento en el que estamos en los peores momentos y yo no puedo contactar con el president. A mi me hubiera gustado que hubiera estado la máxima representación institucional de la Generalitat allí".

"Tuvo que poner al día a Mazón"

La exconsellera confirmó que "cuando llegó Mazón al Cecopi, le tuve que poner al día porque había cosas que no le había podido contar. Era hacerle ver lo que habíamos vivido todos allí". Y también reveló que, "el president quiso desde el momento que llegó al Cecopi liderar la comunicación. Yo lo cuento, lo informo y nadie más por el medio".

Los mensajes con Mazón el 29-O que no ha entregado al juzgado de la dana

Por último, Pradas también dejó entrever que guarda un as en la manga en su estrategia judicial. La exconsellera está investigada en la causa de la dana desde el 10 de marzo de 2025. Declaró el 11 de abril ante la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Ese día entregó a la causa judicial un acta notarial con las llamadas que realizó durante el 29 de octubre. Y que han servido de brújula para averiguar a quién llamó y a quien consultó en el exterior del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), donde ella era la máxima autoridad.

Mensajes con Mazón y su núcleo duro de asesores

La información que maneja como parte de su estrategia de defensa son los mensajes que intercambió tanto con Carlos Mazón como con su núcleo duro y con el resto de miembros del Consell o personas en el exterior del Cecopi con quien Salomé Pradas pudo intercambiar mensajes durante la dramática jornada del 29-0 que acabó con el fallecimiento de 229 personas.

Aviso de alertas por mensaje

Al inicio de su entrevista, Pradas explicó que intentó hablar con Carlos Mazón poco antes de las 13 horas del 29-O. "No me cogió el teléfono", admitió la exconsellera.Asíi que decidió comunicarle las dos alertas que Emergencias acababa de decretar "por mensajes". Se trata de las dos alertas hidrológicas emitidas para el río Magro a las 11.45 horas y la del barranco del Poyo a las 12.20 horas, que ya no se retiraron durante todo el 29 de octubre. Aunque desde Presidencia de la Generalitat durante la etapa de Mazón intentaron extender que las alertas "se habían retirado".

"El presidente está de actos, informame a mi"

Después de que Pradas informara a Mazón de "las alertas por mensajes", fue cuando su jefe de gabinete, Jose Manuel Cuenca, señaló a la entonces consellera de Justicia e Interior: "El presidente está de actos, informame a mi". Pradas explicó que, a partir de entonces, "imagino que la información que yo le daba al jefe de gabinete le llegaba a Mazón. Sabían que se convocaba el Cecopi, que se movilizó la UME (Unidad Militar de Emergencias) a las 15.30 horas y que la situación en Utiel era muy complicada".

"Que no moleste a Mazón"

Pradas también ha admitido que le envió más mensajes: "Yo no he hablado de los whatsapp en la investigación. Eran muy similares a las llamadas, que sí he entregado. Mi interés era que estuvieran informados. Con el president el último mensaje fue a las dos y algo de la tarde. En torno a las dos de la tarde, Cuenca [el jefe de gabinete] me dice que le escriba a él y que no moleste a Mazón".

"Me salté la orden porque soy inconformista"

Aún así, se saltó la orden, según admitió Pradas. "A las 16.29 horas llamo a Mazón porque decido comunicarle por mí misma que la situación era grave en Utiel y quería trasladárselo por responsabilidad a mi jefe. Me salté la orden porque soy inconformista con lo que me plantean".

Cuando no le cogía, "no sé. No pensaba. Por eso empecé a llamar a todo su gabinete. A mi tono, me daba. Pero sale cancelada. Eso lo tendrá que explicar él", ha justificado. "Ya no envié más mensajes, porque me metí en el Cecopi" [a partir de las 17 horas].

El otro investigado en la causa de la dana, Emilio Argüeso, número dos de Pradas y secretario autonómico de Emergencias el 29 de octubre, y por tanto mando único de todo lo que sucedió desde el día previo y durante los niveles 0 y 1 de emergencia, según el plan de inundaciones, sí aportó tanto los mensajes como las llamadas que realizó el 29 de octubre. Incluso su geolocalización alo largo de todo el día.

El acceso a los mensajes y llamadas de los testigos o protagonistas clave de la jornada se debe hacer de forma voluntaria ya que la jueza de la dana no puede acordar la intervención de las comunicaciones como se hace en otras causas penales. Al investigar los 229 presuntos homicidios imprudentes, y un número indeterminado de lesiones, un delito donde no hay dolo o intención, las comunicaciones no se pueden intervenir. Los mensajes, llamadas o comunicaciones de los fallecidos o los principales testigos se produce porque acceden a entregarlo al juzgado.

Salomé Pradas justificó que conceda ahora la entrevista porque "ahora tiene ganas de hablar" porque las víctimas tienen que saber "toda la verdad. Merecen saber todo lo que pasó". Y también ayuda que haya dimitido Carlos Mazón, ha admitido. Y también, respecto a las víctimas, ha asegurado que "les ha faltado calor, comprensión. Ha habido demasiada política y poco corazón, entente y cariño hacia las víctimas".

La exconsellera también aseguró que "quienes me conocen, saben que el día de la dana hice todo lo posible por ayudar a resolver toda aquella emergencia, a resolver una emergencia que se enfrentaba a un apocalipsis... Entonces... Que se haya dado una imagen mía que no se tomaban decisiones, que yo estaba allí, casi despreocupada, se ha dicho, o incluso se ha llegado a decir que ocultando información. Esa imagen que se ha dado mía de ignorante, pasiva, o de caótica, creo que es injusta. Ha hablado demasiada gente por mí y ha llegado el momento de hablar por mí misma de lo que sucedió aquella jornada".

Sobre su responsabilidad, Pradas ha asegurado: "Me siento responsable de haber estado al frente de una Emergencia que acabó con 229 fallecidos en lo moral. No puedo superar no haber tenido la información para llegar a tiempo. Creo que se demuestra que yo no tenía información del Poyo".

Pradas ha admitido que su mayor error "es no haberle dicho al señor Mazón que viniera inmediatamente allí. Y el mayor error de Mazón no haber estado allí".