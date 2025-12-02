Directo | Pérez Llorca toma posesión pidiendo perdón por la dana: "Las administraciones no estuvieron a la altura"

Juan Francisco Pérez Llorca ha jurado este martes el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana. El 'president' del autogobierno ha cumplido la ceremonia con la mano puesta en el Estatut y la Constitución antes de su discurso, en el que ha pedido perdón por la gestión de la dana, como ya avanzó en el debate de su investidura.

"Mis primeras palabras van dirigidas a las 229 víctimas de la dana. Me corresponde ya en nombre de la Generalitat pedir perdón. Estas palabras que acabo de pronunciar van más allá de un formalismo institucional, nacen de una convicción personal para tener un diálogo y un entendimiento que hemos de tener y mantener. Son palabras necesarias para hablar claro: ni el 29 ni los días posteriores las administraciones estuvieron a la altura de la circunstancia, por eso empiezo pidiendo perdón. Un perdón que ha de ser el inicio de la reconciliación entre las víctimas y las administraciones", ha sido la forma con la que el 'president' ha empezado su intervención.

Llorca ha insistido en que su toma de posesión supone una "nueva etapa". Ya lo dijo en la sesión de investidura, y ahora lo repite en su primer discurso institucional. "Hoy se abre una nueva etapa", ha indicado al tiempo que ha señalado la intención de dejar atrás el "año de crispación" que se ha vivido ante la dana, donde ha asegurado que las administraciones se han "alejado de las víctimas y los afectados" de la riada. "No merecen sentir más soledad. Si queremos avanzar necesitamos cerrar esos debates que solo generan resentimiento", ha asegurado. Así, ha llamado a encabezar un "Consell abierto, participativo y transversal, no sectario" que esté "al lado del pueblo". De momento, parte con el apoyo casi exclusivo de los diputados de Vox.