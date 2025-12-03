Caso Koldo
El ex Ceo de Acciona admite ante el juez reuniones con Cerdán, pero asegura que los pagos obedecen a servicios prestados
Al terminar la comparecencia, Anticorrupción solicitó que se les retirara el pasaporte y se les prohibiera abandonar el territorio nacional
El ex CEO de Acciona Justo Vicente Pelegrini ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que se reunió en distintas ocasiones con Joseba Antxon Alonso Segurrola, administrador único de Servinabar, pero también con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al que la Guardia Civil atribuye una participación del 45% para poder cobrar las comisiones que se investiga si percibían por las adjudicaciones de obra pública.
Fuentes presentes en la declaración han señalado que Pelegrini, para el que el juez Anticorrupción ha pedido la retirada de pasaporte y prohibición de salir del país, ha negado cualquier pago de comisiones ilegales y ha asegurado que todo obedeció a serviciso prestados a Acciona por la empresa navarra.
El magistrado acordó la imputación de Pelegrini -que declaró ante el juez durante más de hora y media- y la de dos de sus subordinados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara el informe en el que se afirmaba que el 75% de los ingresos de Servinabar, la empresa cuya titularidad los investigadores atribuyen en un 45% al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, proviene del 2% que acordó entregarle por las obras a las que concurrían juntos.
La declaración de García Alconchel, director de la Zona Sur y África de Acciona Construcción, quedó aplazada hasta el próximo día 15, después de que su defensa alegara la imposibilidad de hacerlo este miércoles. Tras conocerse su imputación, lLa compañía procedió a suspender de funciones de manera cautelar a Olarte y García Alconchel, "sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad", señala en un comunicado.
Pelegrini fue apartado de la compañía en junio, cuando se conoció el informe que provocó la imputación de Santos Cerdán en la causa en la que ya estaban imputados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
