El juicio por el 'caso David Sánchez' se retrasa: empezará el 28 de mayo

Cambio de fecha en el juicio por el conocido como 'caso David Sánchez'. La Audiencia Provincial de Badajoz ha retrasado su inicio hasta el 28 de mayo de 2026, atendiendo así a la solicitud de varios de los abogados personados en la causa, que ya tenían señalamientos los días que inicialmente se señaló, del 9 al 14 de febrero.

Está previsto que se desarrolle en seis sesiones: el 28 y 29 de mayo y el 1, 2, 3 y 4 de junio.

El hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y 9 investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación del primero en la institución provincial en 2017 y la del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, después.

El magistrado ponente será Emilio Serrano Molera, al que ha correspondido por turno.

El conocido como ‘caso David Sánchez’ (también denominado Azagra en referencia al nombre artístico del músico) arrancó en junio de 2024, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y Gallardo -entonces presidente de la Diputación de Badajoz- por la contratación del primero en la institución provincial.

La acusación popular pide 3 años de cárcel para Sánchez y Gallardo, a quien también solicita que se impongan 15 años de inhabilitación para ejercicio de cargo público.

La convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Extremadura podría cambiar el escenario del juicio. Según fuentes jurídicas, una vez que Gallardo, que concurre como candidato del PSOE a presidir la Junta, obtuviera su acta de diputado ya que no sería la Audiencia de Badajoz el órgano colegiado al que competería enjuiciar la causa, sino al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues sería aforado y ya no serviría el argumento de que en su 'aforamiento exprés' hubo fraude de ley para rechazar enjuiciarla.