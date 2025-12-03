El PP activa en el Senado el décimo conflicto de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso por la Ley de Movilidad

El PP ha alcanzado este miércoles la decena de conflicto de atribuciones activados en el Senado contra el Congreso o el Gobierno en lo que va de legislatura, una herramienta que nunca antes había empleado la Cámara Alta. En esta ocasión, los populares denuncian que la Mesa del Congreso, a petición del Ejecutivo, eliminó sin debate alguno dos enmiendas de la Ley de Movilidad Sostenible introducidas por el PP en el Senado y que, previamente, habían sido vetadas por el Gobierno al suponer un incremento del gasto presupuestario. La iniciativa ha salido con el 'sí' de PP y Vox, la abstención de ERC, EH Bildu, Junts y PNV, y el 'no' de los partidos del Gobierno.

"Lo que hoy discutimos es si el Senado es aún un poder del Estado o si aceptamos dejarlo reducido al papel de figurante de tercera, como pretende el Gobierno", ha sentenciado el senador del PP Roberto Pérez antes de criticar la "obscena cacicada" del Ejecutivo al "mutilar" el texto aprobado por el Senado. El parlamentario ha llegado a acusar al Gobierno de "censura legislativa" y ha avisado de que Sánchez intentará "controlar la ley".

En el debate, bastante bronca, ha llegado a haber alusiones a ETA por parte del senador del PP Luis Martínez. En frente, el parlamentario del PSOE Antonio Magdaleno que ha criticado a los populares por "negar la democracia" y no aceptar la "potestad" del Ejecutivo de "impedir un agujero presupuestario de más de 300 millones de euros". "Se lo recuerdo, el primer deber de todo demócrata es aceptar las reglas de la democracia, y ustedes han dejado de hacerlo", le ha espetado a la bancada de los populares. Además, les ha reprochado que usen el Senado para "ensayar su trumpismo institucional y político".

En concreto, las dos enmiendas del PP, una destinada a crear "una contribución financiera del Estado para movilidad sostenible" y otra para compensar a las empresas por los sobrecostes que iba a generar la ley, suponían para el Gobierno un incremento presupuestario de más de 300 millones de euros. Por ello, enviaron el veto a estas enmiendas, aunque después fue desoído por los conservadores.

La dinámica

En el último año se ha establecido una dinámica nunca antes vista en la que el PP hace uso de su mayoría en el Senado para levantar los vetos que, de acuerdo al artículo 134.6 de la Constitución, puede imponer el Gobierno a aquellas enmiendas que suponen un "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios". Así, los populares votan a favor de esas modificaciones y las integran en las leyes durante su tramitación en el Senado.

Después, la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría PSOE y Sumar, elimina esas enmiendas tras recibir, nuevamente, el veto del Gobierno. Por regla general, un texto aprobado por el pleno del Senado solo puede ser modificado por el pleno del Congreso. Sin embargo, la actual Mesa de la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol, ha tomado la determinación de eliminar estos cambios para salvaguardar el derecho del Ejecutivo a impedir que se tramiten aquellas enmiendas que modifiquen los Presupuestos.

Al margen del conflicto de atribuciones aprobado este miércoles por las dos enmiendas del PP en la Ley de Movilidad Sostenible; los populares ya han elevado otros dos choques al Tribunal Constitucional por el mismo motivo. En el primero de los casos, las enmiendas se eliminaron de la Ley de Desperdicios y el TC ya ha admitido a trámite los recursos. En el segundo, donde se retiró una modificación a la Ley de Navegación Aérea, el Senado activó el choque a principios de octubre.