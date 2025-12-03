Relaciones Gobierno-Junts
El PP asegura que Junts "le ha dado con la puerta en las narices a Sánchez"
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ironiza sobre la relación entre Sánchez y Junts, aludiendo a la descripción que el líder del PSOE hizo de su vínculo con Koldo García
El Partido Popular (PP) no tardó en reaccionar a la respuesta dada por la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, a la oferta realizada este martes por Pedro Sánchez a los de Carles Puigdemont y traducida nada menos que en un decreto que aprobó el Consejo de Ministros. En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en la Cámara Baja, donde al ser la primera semana del mes no hay pleno, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, se congratuló de que los independentistas hayan "dado con la puerta en las narices a Sánchez".
Y con sarcasmo afirmó que al final la relación entre el presidente del Gobierno y el partido nacionalista iba a ser "anecdótica", en referencia velada a la manera en que el propio líder del PSOE calificó su vínculo con Koldo García, el estrecho colaborador de Santos Cerdán y José Luis Ábalos hoy en la cárcel de Soto del Real (Madrid) junto al ex ministro de Transportes.
Noticia en elaboración.
