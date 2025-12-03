Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Supremo avala la decisión del juez del caso Koldo de investigar por separado las adjudicaciones de obra que salpican a Cerdán

Rechaza el recurso que presentó Ábalos en contra de la división de la causa en dos piezas diferentes

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su salida este lunes por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su salida este lunes por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal. / Villar López / EFE

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respalda la decisión adoptada por el magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en este órgano, al acordar formación de pieza separada en relación a adjudicaciones indebidas de obra pública en la parte de las pesquisas que salpican al que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, por varios delitos de corrupción que apuntan al cobro de comisiones. Rechaza así el recurso presentado contra esta decisión por el exministro José Luis Ábalos.

Fue el pasado 23 de septiembre cuando el juez Puente acordó dividir la investigación que se realizaba hasta el momento. En la causa inicial, cuya instrucción ya ha concluido y está pendiente de apertura de juicio oral, se ven las presuntas irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas, y en la pieza separada que ahora se confirma se incluye todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obra pública. Este este miércoles están declarando por estos hechos en calidad de imputados el ex CEO de Acciona y uno de sus colaboradores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  2. La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
  3. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
  4. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  5. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  6. Comienzan las labores de demolición de un edificio en mal estado de esta calle de Gijón
  7. Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
  8. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón

El Parlamento Europeo da el primer paso para aprobar el arancel del acero del que depende el futuro de la siderurgia asturiana

El Parlamento Europeo da el primer paso para aprobar el arancel del acero del que depende el futuro de la siderurgia asturiana

Avilés ya tiene sus "letronas": el que promete ser uno de los adornos más "instagrameables" de la Navidad ya está instalado

Avilés ya tiene sus "letronas": el que promete ser uno de los adornos más "instagrameables" de la Navidad ya está instalado

El PP asturiano carga contra Barbón por la gestión de los fondos europeos: "Un fracaso en toda regla"

El PP asturiano carga contra Barbón por la gestión de los fondos europeos: "Un fracaso en toda regla"

La serie de God of War renueva para una segunda temporada incluso antes de su estreno

La serie de God of War renueva para una segunda temporada incluso antes de su estreno

Alerta por el grave deterioro del Polideportivo de Sotiello

Alerta por el grave deterioro del Polideportivo de Sotiello

Lesiones del manguito rotador: ecómo evitarlas y tratarlas sin cirugía con diagnóstico precoz y rehabilitación adecuada

Lesiones del manguito rotador: ecómo evitarlas y tratarlas sin cirugía con diagnóstico precoz y rehabilitación adecuada

Charla en Langreo sobre el "Patronato de Protección a la Mujer" del franquismo

Charla en Langreo sobre el "Patronato de Protección a la Mujer" del franquismo
Tracking Pixel Contents