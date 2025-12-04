Elecciones en Extremadura
Feijóo ve en Extremadura "el inicio del fin del sanchismo" el 21D
El líder del Partido Popular advierte que la región solo tiene "dos caminos: avanzar o retroceder"
Samuel Sánchez
El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles en Don Benito que Extremadura “tiene dos caminos: avanzar o retroceder”, y ha afirmado que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pueden convertirse “en el inicio del fin de la decadencia política en España y del sanchismo”.
Feijóo ha arropado a la candidata popular y ha asegurado que “el cambio le sienta bien a Extremadura”, al señalar que percibe “más optimismo, ambición y bienestar”, así como “un gobierno honesto” al frente de la comunidad. Ha acusado a “una pinza absurda” de haber bloqueado las cuentas autonómicas y ha defendido que, ante esa situación, la presidenta haya decidido “consultar a los ciudadanos y desbloquear la política extremeña”.
El líder del PP ha reivindicado que Extremadura “no puede dar pasos atrás” en infraestructuras ferroviarias ni en energía, y ha criticado que se pretenda cerrar la central nuclear de Almaraz mientras “otras comunidades no lo harán”. Ha subrayado que los extremeños “no tienen menos derechos que el resto de españoles” y ha rechazado “privilegios” para territorios donde gobiernan fuerzas independentistas.
Feijóo ha advertido de que Extremadura “no es el cortijo de nadie” y ha pedido una mayoría que permita “seguir adelante y no volver al pasado”. Además, ha alertado sobre la crisis sanitaria provocada por un brote de peste porcina en Barcelona y ha defendido que la carne de porcino española “es absolutamente segura”.
Preguntado por el caso de Paco Salazar, exasesor de Moncloa, ha acusado al PSOE de “hipocresía” en materia de feminismo y ha asegurado que el partido “es peligroso para las mujeres”, al criticar que no se detectaran antes las denuncias contra él.
Sobre la grabación de un directivo del hospital de Torrejón que hablaba de descartar pacientes por criterios económicos, Feijóo ha valorado su cese y ha reclamado una auditoría para revisar el funcionamiento del centro, al considerar “incompatible” cualquier gestión que pretenda ahorrar “a costa de no atender a los pacientes”.
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo