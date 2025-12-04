Comunitat Valenciana
Llorca promete un "salto cualitativo" en la toma de posesión de su nuevo Consell
Los nuevos consellers emplean la fórmula de la jura y mayoritariamente en valenciano
Mateo L. Belarte
El nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca echa a andar. Los once consellers han tomado este jueves posesión de su cargo, en un acto celebrado en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat y tras el que el recién estrenado president ha prometido un "salto cualitativo" de este gobierno, el quinto de la legislatura.
Ha habido unanimidad en la fórmula empleada por los dirigentes del Consell y todos han jurado el cargo. Cinco lo han hecho en castellano (Susana Camarero, José Antonio Rovira, Marciano Gómez, Miguel Barrachina y Nuria Martínez) y seis en valenciano, entre ellos los tres fichajes de Pérez Llorca, quien curiosamente prometió el cargo en su toma de posesión en las Corts. Así, han empleado la lengua propia Pepe Díez, Vicente Martínez Mus, Elena Albalat, Mari Carmen Ortí, Juan Carlos Valderrama y Marián Cano.
Tras el protocolo, Pérez Llorca ha tomado la palabra y ha destacado que el nuevo Consell "se pone en marcha ya" sin "perder ni un minuto". "Somos conscientes del momento en el que nos encontramos y conocemos las prioridades", ha asegurado.
El president ha anunciado que esta nueva etapa supondrá un "salto cualitativo" respecto a la era de Carlos Mazón, ya que conocen "qué ha funcionado" en materia de la recuperación de la dana, una de las prioridades.
El popular ha abierto el foco y ha incidido en el peso que le otorga a la vivienda: "Podemos hacer todavía más por el que es el gran problema de la sociedad", ha dicho antes de comprometerse a "seguir avanzando en igualdad, familia e infancia".
También ha situado como "primera responsabilidad" el "garantizar que la confianza pública no se resienta", y ha repetido su voluntad de "tender puentes" con otras fuerzas políticas, instituciones o agentes sociales, evitando "debates estériles", y de "rendir cuentas" con la ciudadanía.
Sin olvidar su tono de alcalde del que siempre presume, se ha comprometido a que su Consell sea un "instrumento para servir al pueblo" y a "trabajar como un equipo" y con la "mano tendida" a "todos". "Y todos son todos, con todos se avanza", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo