Llorca marca distancias con Mazón en su primer acto y visitará la zona cero de la dana

Juanfran Pérez Llorca se marcó la reconciliación de la Generalitat con los familiares de las 230 víctimas de la dana como una de sus prioridades en esta etapa post Carlos Mazón y parece que no quiere perder tiempo en ese objetivo. Como prometió en su investidura, les pidió perdón públicamente en las Corts en nombre de la administración autonómica y este jueves, recién presentado su Consell, ha activado esa maniobra de acercamiento y ha llamado a las tres principales asociaciones, muy críticas con el Ejecutivo de Mazón durante este último año, para "ponerse a su disposición". Además, en la agenda del president para este viernes, en el que será su primer acto de gobierno fuera del Palau, se incluye una visita a la zona cero de la dana, en concreto, a Picanya, feudo del PSPV, un gesto que, como acto público como tal, su antecesor no tuvo.

Un gesto de mano tendida que ha podido confirmar este diario y que según fuentes del Palau ha sido recibido con "cordialidad" por los responsables de estos colectivos con los que ha contactado el president entre ayer y hoy, que consultarán con sus asociados sobre si desean concertar ese encuentro ofrecido. Por el momento no hay ninguna fecha encima de la mesa.

De hecho, según añaden fuentes de la Generalitat, Llorca enfoca el proceso de deshielo sin prisa, consciente de que "esto no se arregla en un día". En ese sentido, celebran esa predisposición que en general dicen haber encontrado al otro lado del teléfono.

La asociación de Víctimas Mortales dana 29-O que dirige Rosa Álvarez es la que ha mostrado un mayor escepticismo, añaden las voces consultadas, pero siempre dentro de esa cordialidad en la que enmarcan este primer contacto. Este colectivo ha reconocido el cambio de tono que supone Llorca respecto a Mazón, con quien todos los puentes estaban rotos, si bien ha cuestionado el continuismo aplicado por el nuevo president en su gobierno.

Llorca ha querido asumir este tema en primera persona y con discreción, agregan las fuentes, en un intento de que su acercamiento no se interprete como un movimiento "de cara a la galería". "Lo hace por convicción, porque cree que es de justicia", añaden desde el entorno del jefe del Consell.

Agradecen el cambio de tono

Lo consultarán con sus asociados, pero agradecen el cambio de tono. Así resumen las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados de la dana cómo han recibido la llamada del nuevo president. No se habló de ninguna fecha en concreto para una potencial reunión, pero se puso a disposición de las asociaciones, por fin, tras más de un año de relaciones rotas entre las víctimas y el Consell. Al menos, es un punto de inicio, reconocen los portavoces de las tres asociaciones.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, no recibió en persona la llamada de Pérez Llorca, que se produjo este miércoles. Llamaron a su vicepresidenta, Carmina Gil. “Siguen sin tener mi teléfono”, lamenta Rosa Álvarez, a la que este detalle desconcierta. Durante la llamada, explica, se habló de “explorar” la posibilidad de una reunión, y desde la asociación respondieron que realizarían una asamblea extraordinaria para que los asociados decidieran sobre ese contacto con el gobierno valenciano. Llorca, en respuesta, expresó la esperanza de que su decisión no se demorara demasiado.

“Vemos mejor talante”, reconoce Álvarez. Pero la llamada se produjo justo antes de dar a conocer los cambios en el Consell, que no han satisfecho sus demandas de apartar a la vicepresidenta Susana Camarero y al exconseller de Educación, ahora de Hacienda, José Antonio Rovira, a quien critican que se ha dado “una cartera de mayor rango”. “Si vas con buen tono pero no haces ningún gesto, todo se queda en buenas formas”, critica. También les habría gustado que, al menos, Pérez Llorca le hubiera pedido simbólicamente el acta a Mazón. “El acta es personal pero en vez de pedírsela, al menos como gesto, le da una portavocía de una comisión parlamentaria que no se reúne, un cargo sin cargas”, reprocha.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, recibió la llamada de Pérez Llorca este miércoles por la tarde. Fue un contacto “cordial” en el que notó “un cambio de tono respecto a la llamada de Mazón”. No tienen, dice, nada que ver. Pero el jefe del Consell no les emplazó a una reunión, sino que se mostró “a disposición”, aunque Gradolí cree que ese ofrecimiento de encuentro es una posibilidad. Por eso, lo compartirá con las personas asociadas, para que se decida conjuntamente qué hacer si ese ofrecimiento llega en firme, o para saber, si no, si es la asociación la que da el próximo paso.

Al nuevo presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, Álex Carabal, la llamada le ha llegado esta mañana, después de que desde Presidencia contactaran con el anterior presidente, Christian Lesaec, que hace una semana que no está en el cargo. Le pareció que Pérez Llorca fue “cordial, muy cercano” y especificó “que no quiere hacerse una foto sino que quiere reunirse con las familias de los fallecidos y damnificados, que quiere un puente de comunicación”.

Carabal le ha respondido que lo comprende, que es lo lógico y que agradece “que haya cambiado el rumbo de la Generalitat”. Aun así, el presidente de la asociación se ve como “un mero transmisor”, así que sus asociados también votarán, como hicieron en el caso de Mazón, en una asamblea extraordinaria. En aquel momento, recuerda Carabal, el resultado de la votación fue negativo.