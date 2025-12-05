POLÉMICA SANITARIA
Madrid descarta irregularidades en el Hospital de Torrejón y defiende que sus listas de espera "están por debajo de la media"
La Consejería de Sanidad madrileña sigue recabando " información sobre el uso del material quirúrgico"
La Comunidad de Madrid defiende la situación asistencial del Hospital de Torrejón de Ardoz tras las informaciones de estos días, alegando que en ningún control rutinario "se ha detectado irregularidades denunciadas" y que los datos de listas de espera "están en la media o por debajo en la región".
Asimismo, el escrito remitido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destaca que "se ha ampliado plantilla un 2,8% en el último año" y se ha ampliado actividad.
En concreto, las listas de espera actualmente están en la media o por debajo de ella en todas las categorías. En consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2). En quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. En pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales, señala el escrito.
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- El Supremo bendice al Principado: los alumnos que cursan Religión en Bachillerato deberán quedarse una hora más a la semana en el centro (mientras el resto se va a casa)
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
- Del 'municipio peor tratado de Asturias' a unas cuentas 'excelentes': la opinión de los alcaldes de la comarca de Avilés sobre los presupuestos de Asturias