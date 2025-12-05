Galardón
Pedro Sánchez y Francesca Albanese recibirán el Premio Mario Benedetti de Derechos Humanos por su defensa de los palestinos
La Fundación Benedetti ha decidido reconocer 'ex aequo' "el accionar firme y ejemplar" de Albanese y de Sánchez "en la defensa de la dignidad humana y la justicia"
EP
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, han sido elegidos este jueves como galardonados con el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad 2025, por sus respectivas labores en favor de los palestinos.
"Esta edición, marcada por un contexto de dolor colectivo y urgencia ética, por el genocidio que atraviesa el pueblo palestino, requiere reafirmar nuestra vocación de memoria, justicia y solidaridad activa", reza el comunicado de la Fundación Benedetti en un comunicado difundido en su web.
Por ello, la entidad uruguaya ha decidido reconocer 'ex aequo' "el accionar firme y ejemplar" de Albanese y de Sánchez "en la defensa de la dignidad humana y la justicia".
En el caso del mandatario, el Consejo de Administración de la organización ha querido reconocer su "responsabilidad institucional al promover políticas de acogida y cooperación que refuerzan la dignidad de los más vulnerables".
En concreto, la fundación ha destacado su respaldo a "iniciativas concretas de paz, instando a poner punto final a tanto sufrimiento y garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza", así como que haya tomado medidas para frenar la venta de armas a Israel y prohibir la importación de productos de asentamientos ilegales.
De Albanese, los miembros del consejo han ensalzado su "valentía ética" al enfrentar presiones internacionales y mantener una voz independiente en defensa de los derechos fundamentales, denunciando con claridad lo que muchos han preferido silenciar: el genocidio del pueblo palestino en Gaza". "Un faro de verdad y coraje", dicen de ella.
Asimismo, han aludido de manera específica al informe que la relatora presentó ante la Asamblea General de la ONU, titulado "Genocidio en Gaza, un crimen colectivo" y que "interpela a la comunidad global en su conjunto, recordando que el Derecho Internacional exige no solo abstenerse de participar en crímenes, sino también prevenirlos y sancionarlos".
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- El Supremo bendice al Principado: los alumnos que cursan Religión en Bachillerato deberán quedarse una hora más a la semana en el centro (mientras el resto se va a casa)
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
- Del 'municipio peor tratado de Asturias' a unas cuentas 'excelentes': la opinión de los alcaldes de la comarca de Avilés sobre los presupuestos de Asturias
- Este es el plazo para que empiecen a funcionar en Oviedo los tapices rodantes de HUCA y se trasladen las paradas de los buses