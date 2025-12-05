CASO BEGOÑA GÓMEZ
Peinado pregunta a la Complutense qué personas además de Begoña Gómez firman pliegos sin tener titulación superior
Telefónica entrega al magistrado los mails de la asistente Cristina Álvarez, pero le informa de que no puede acceder a su WhatsApp
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se ha dirigido a la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) "a fin de que a la mayor brevedad posible emitan un informe con la relación de personas que, careciendo de la titulación académica superior, han suscrito cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones técnico-facultativas para la licitación de procesos de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de Contratos Públicos de servicios, suministros u obras públicas", según especifica una providencia de 2 de diciembre, a la que ha tenido acceso este periódico.
De esta forma, Peinado trata de apuntalar el delito de intrusismo que le atribuye a Begoña Gómez la mujer del presidente del Gobierno, por haber firmado pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía
Comunicaciones de la asistente
En otra providencia con fecha de este miércoles, el juez da traslado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un USB que le ha sido entregado por Telefónica España sobre los correos electrónicos desde el 16 de julio de 2018 --día en el que Cristina Álvarez fue designada asistente de la esposa de Sánchez-- y posteriores, "almacenados en las cuentas de los empleados del Grupo, en los que pudieran figurar como emisoras, destinatarias o copiadas" dos direcciones de gmail de esta empleada en Moncloa. Apunta que los agentes deben "eliminar los datos de carácter personal de la investigada en el informe que realicen respecto de los correos que guarden relación con la causa".
Lo hace después de que el pasado martes recibiera el citado archivo USB por parte de Telefónica, que le informa de que a esta compañía "no le resulta técnicamente posible acceder" al contenido a los WhatsApp y SMS que los empleados del Grupo Telefónica hayan podido intercambiar con el número de la asistente.
