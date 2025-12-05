Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Parlament catalán

El PP pide la comparecencia del director del laboratorio que el Gobierno investiga por la peste porcina

Los populares consideran que Usall debe "informar sobre la posible implicación del laboratorio en la crisis de la peste porcina africana"

La UME se despliega para contener el brote de peste porcina

La UME se despliega para contener el brote de peste porcina / LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

Quim Bertomeu

Barcelona

La crisis de la peste porcina ha dado un giro en las últimas horas con el anuncio del Ministerio de Agricultura de que investiga si el brote de peste porcina africana que ha contagiado a varios jabalíes en Collserola pudiera haber salido de un laboratorio. Esta decisión ya ha tenido la primera consecuencia en Cataluña: el PP ha pedido que comparezca en el Parlament de Josep Usall, el directo general del Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), el laboratorio en cuestión.

Los populares, en el escrito presentado ante el registro de la Cámara, consideran que Usall debe "informar sobre la posible implicación del IRTA en la crisis de la peste porcina africana". El PP quiere que la comparecencia se celebre en la Comisión de Agricultura de la Cámara catalana. La semana que viene esta comisión se reunirá por dos veces y allí se someterá a votación si el resto de grupos ben bien que Usall se explique ante la Cámara.

Noticias relacionadas y más

La primera hipótesis que se barajó es que el virus empezó a distribuirse por un bocadillo tirado por algún transeúnte y que luego fue devorado por un animal. Ahora los técnicos del Ministerio añaden la posibilidad de que "su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", según ha manifestado mediante un comunicado. En Bellaterra, cerca de la zona cero de contagios, está el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratorio de referencia en salud animal ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

