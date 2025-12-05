El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras el presunto acoso sexual

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia a su secretario local en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, tras la apertura por la Fiscalía de diligencias preprocesales por un presunto acoso sexual a una militante socialista.

La resolución del PSOE, a la que ha tenido acceso EFE, acuerda asimismo incoar expediente disciplinario a Navarro, que tendrá un plazo de diez días para presentar un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido.

Esta medida ha sido adoptada por la dirección federal socialista tras la solicitud realizada por la Secretaría de Organización del PSOE de Málaga al conocerse la denuncia contra Navarro a través de los medios de comunicación, añade la resolución.