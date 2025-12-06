Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recepción constitucional

Feijóo: “Junts ha sido un kleenex toda la legislatura”

En el Congreso, Alberto Núñez Feijóo señaló que Junts per Catalunya, con su apoyo a Pedro Sánchez, solo ha conseguido generar nerviosismo y dañar su propia base electoral

Feijóo, junto a los presidentes autonómicos del PP, em el patio del Congreso.



Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en conversación con los periodistas en la recepción en el Congreso de los Diputados con motivo del 47 aniversario de la Constitución, se ha mostrado muy crítico con Junts per Catalunya y su papel desde que en 2023 invistió con sus votos a Pedro Sánchez. “Junts ha sido un kleenex toda la legislatura”, ha asegurado al respecto, añadiendo que “ha consolidado a Illa [Salvador] y, ¿qué tiene? Nervios y una ruptura con su electorado. Ha hecho un negocio ruinoso”, ha sentenciado al respecto.

Noticia en elaboración.

